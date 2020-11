Il parait qu'on a l'âge de ses artères, et bien pour le web, il s'agit de celui des ses réseaux! Avoir une quinzaine d'années et être déjà vieux ? Dommage pour les quadra qui prennent alors l'allure de centenaires. Explosion du nombre de ses utilisateurs, saturation annoncée du réseau et amélioration de l'architecture... Le web aurait donc besoin d'un lifting ! et qui sera le chirurgien qui lui refera la face. Vous ou Intel ?

"Victime de son succès, le web mondial risque l'engorgement", alerte le quotidien britannique The Guardian. "Il pourrait même s'écrouler sous le poids de ses usagers", renchérit PC Advisor. La sonnette d'alarme a été tirée par Patrick Gelsinger, directeur technique et vice-président d'Intel, lors d'une conférence à San Fransisco, le 9 septembre. Après trente ans de bons et loyaux services, "l'actuel Internet est sur le point d'atteindre ses limites techniques - notamment en raison des nouvelles applications (vidéo, musique, téléphonie) et de la progression constante du nombre de machines qui s'y connectent", estime M. Gelsinger.

Voilà, c'est dit, nous sommes donc trop nombreux sur la planète à faire du shopping ou à fonctionner comme des cybercriminels en téléchargeant le dernier film, ou le dernier CD de notre " chouchou " radiophonique! Un volume d'utilisateur multiplié par 10 en 10 ans et une courbe exponentielle si on tient compte de la place importante accordée aux nouvelles technologies dans les pays en développement. Internet supporte aujourd'hui 900 millions de d'utilisateurs au quotidien, mais comment supportera t-il les milliards d'équipements qui se connecteront d'ici quelques années ?

Basés sur les technologies des années 1970, il faut rajouter à ce phénomène de masse, l'obsolescence des lignes et du réseau lui-même. Car, il faut tout de même savoir que, lorsque l'ADSL est enfin dans votre petit appartement ou dans votre maison de campagne, il est déjà dépasé! Dure réalité du high tech !

La solution proposée par Intel consisterait à bâtir un nouveau réseau par-dessus l'existant (overlay network). Le projet, baptisé Planet Lab, disposerait déjà de 429 ordinateurs répartis sur 181 sites.

"Alors que 80 % du trafic actuel du courrier électronique est encombré par les spams, et que les virus et les vers prolifèrent sur la Toile, l'enjeu de la rénovation de l'architecture du web est de parvenir à construire un réseau plus accessible et plus sécurisé", souligne WebdeviQ.com. Les prédictions de M. Gelsinger n'annoncent rien de nouveau, selon Silicon.fr. "Intel avance ses pions, confirme ses choix technologiques et tente de les imposer. En l'absence d'épidémie déclarée, le discours de Patrick Gelsinger est une piqûre de rappel."

Le futur Internet laisse d'ores et déjà deviner des enjeux commerciaux énormes. Car si tout le monde s'accorde à se féliciter d'un espace où la communication est libre de toute hiérarchisation politique, sociale, gouvernementale et autres. Que penseriez-vous si demain, vous appreniez ne dépendre que d'un seul fournisseur comme Intel ? Je vous rassure, cela vous ferez rager mais vous ne changeriez pas pour autant vos surfs contre une puce.

Et puis, histoire de vous gâcher la journée, si je vous annonce que tous les DNS du monde, c'est à dire toutes les adresses des sites du monde, y compris vos pages perso avec la tante et la grand-mère et le gâteau du petit dernier, sont toutes centralisées dans un seul endroit au soleil de la Californie, aux US dans les ordinateurs d'une société privée !!!

La question est maintenant de savoir si la bataille se fera au service des internautes et de la libre entreprise.