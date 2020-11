Des hommes et de la e-attitude

Diffusion Contrôle est l'organisme de référence pour la certification des chiffres de tirage, de diffusion et de distribution de la presse française. Il certifie également la fréquentation des sites Internet et publie un bilan mensuel de ses contrôles établissant la fréquentation, en terme de Visites et de Visiteurs BIM, de 31 sites web certifiée par l'Association.

La pérennité des investissements en terme publicitaire est liée d'une part, à la pertinence de la cible visée et d'autre part, soit au nombre d'abonné ou de tirage dans cette cible quand il s'agit d'un support papier, soit à l'audience d'un site sur Internet (BIM). En matière de transparence, s'il est du devoir des supports, d'afficher leurs résultats, il est aussi du devoir des annonceurs ou des agences de communication de vérifier ces chiffres afin de pouvoir justifier de retour sur investissements. Dans cette optique, l'OJD publie chaque année, les "observatoires de l'écrit", une analyse de marché de la presse grand public ou professionnelle (presse technique et professionnelle pour le BTP). Les chiffres de la presse écrites comme les résultats cités pour le bureau Internet multimédia (BIM), sont aussi portés à la connaissance des grandes agences de communication, mensuellement. C'est dans ce souci de clarté vis à vis de ces annonceurs, que depuis novembre 2001, Batiweb.com participe à la certification de son audience, rejoint en 2003 par les deux autres acteurs du marché. Cette certification comporte des règles d'application et une déontologie. C'est cette certification qui permet à batiweb.com, à travers son moteur de recherche et sa news quotidienne d'afficher, non seulement sa position de précurseur, mais aussi celle de leader.

Redacteur