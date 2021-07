Sébastien Nerva nommé directeur développement de la construction bois de Linkcity

Fraîchement nommé directeur du développement de la construction bois pour la stratégie bas carbone de Linkcity France, Sébastien Nerva mettra son expertise au service des équipes afin d’atteindre l'objectif de livrer, en 2030, 50 % des opérations de Linkcity en bois.

Après avoir obtenu son diplôme à l’ENS d’architecture-paysage et à l’école de l’urbanisme de Paris, Sébastien Nerva démarre sa carrière, en 2013, à EpaMarne-EpaFrance où il travaille particulièrement au développement d’éco-quartiers. Deux ans plus tard, il devient référent construction bois pour accompagner la production de logements bois. Fin 2017, il est nommé directeur de la stratégie, dont il devient fin 2019 le directeur adjoint chargé de la définition et de la mise en application opérationnelle de la transition écologique.

Récemment nommé directeur du développement de la construction bois pour la stratégie bas carbone de Linkcity France, Sébastien Nerva est rattaché à Gérard Lodetti, directeur général délégué de l’entreprise chargée de la stratégie et de l’innovation.

Son objectif ? Développer l’expertise et accompagner la montée en compétence de ses collaborateurs. Pour cela, Sébastien Nerva œuvrera avec Christine Grèzes, directrice RSE de Linkcity, et les équipes WeWood de Bouygues Bâtiment France Europe. « Force de proposition, il portera, en lien avec les attentes de nos clients, de nouvelles solutions bois en collaboration avec l’ensemble de la filière », indique Linkcity.

Les objectifs bois de Linkcity (périmètre France) : Dès 2021 => 20 % des dépôts de permis de construire en construction bois

En 2025 => 30 % des dépôts de permis de construire en construction bois

En 2027 => 50 % des dépôts de permis de construire en construction bois

En 2030 => 50 % des opérations livrées en construction bois

A noter que Linkcity est adhérent de Fibois Île-de-France niveau Argent, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et BBCA. Quant à WeWood, il est lauréat de l’AMI Booster Bois Biosourcé Île-de-France, qui va soutenir le développement d’un centre de formation bois.

Marie Gérald