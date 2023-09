HECO France lance son guide technique pour la prescription

Cet ouvrage de référence complet fournit un aperçu rapide des données de performance des systèmes de fixation et aborde les applications courantes. Les tableaux de reprise de charge qu'il contient se basent sur les données de performance des homologations ATE correspondantes et sont directement indiqués comme valeurs de dimensionnement, conformément à l'Eurocode 5 pour la construction en bois. L'un des points forts est la présentation graphique des tableaux de reprise de charge spécifiques aux dimensions de la gamme HECO-TOPIX®-plus, qui permet de lire directement les valeurs de dimensionnement des résistances au cisaillement.

Désormais, le premier chapitre "Technique de fixation avec HECO-TOPIX®-plus CC/HECO-WR" peut être téléchargé gratuitement. Le chapitre aborde de manière pratique les domaines d'application courants des vis à filetage total HECO-TOPIX®-plus CombiConnect et HECO-WR et décrit en détail les assemblages de poutres principales et secondaires et les assemblages de pannes de liaison. Les valeurs de reprise de charge de chaque organe sont présentées dans des tableaux clairs. Des exemples de calcul permettent d'aborder différentes applications telles que les pannes chevrons, les renforcements de poutres, le renforcement d’appuis de solives, les renforcements des ouvertures de poutres et le renforcement à la traction perpendiculaire. Les matériaux considérés sont le bois massif (C24) et le bois lamellé-collé (GL24h). Le chapitre est complété par une partie générale qui présente les assemblages en traction, en compression et en cisaillement et leurs valeurs de résistance en fonction de l'angle de vissage.

Au total, le guide technique se compose de huit chapitres qui seront publiés à intervalles réguliers. Il représente ainsi un outil de travail incontournable pour les bureaux d’études et vient s’ajouter au logiciel de calcul HCS ainsi qu’au service technique proposé par la marque.

