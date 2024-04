L’édition 2024 du Carrefour International du Bois approche à grands pas. Rendez-vous de référence pour la profession, il permet également de dégager les tendances à venir pour ce matériau de construction. Dans un contexte de crise comme celui-ci, le bois peut tirer son épingle du jeu de bien des façons.

Le Carrefour International du Bois plantera son décor à Nantes, du 28 au 30 mai prochain. Rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la filière forêt bois, ce salon est devenu une place de commerce international en la matière, en faisant venir les acheteurs de tous les secteurs : grande distribution, importateurs, etc.

En attendant le lancement de l’événement, les professionnels de la filière en ont profité pour dégager certaines tendances pour ce matériau. Dans un contexte économique très compliqué, l’heure n’est plus aux réjouissances d’après pandémie. Aujourd’hui, les professionnels doivent apprendre à fonctionner dans une économie en quasi-décroissance. Mais il s’avère que le bois a tout de même une carte à jouer.

Premièrement sur le plan de l’énergie. Le bois étant vertueux par nature, son usage se déploie au rythme de l’urgence de la transition énergétique. Face à la hausse des prix des énergies fossiles, le bois est promue comme une alternative plus qu’intéressante.

Reste à savoir si les arbitrages de l'aide au chauffage bois fin 2023 ne risquent pas d'entraver son développement.

La construction, un terrain de jeu encore sous-exploité pour le bois

Le succès du bois se fait également sentir dans le domaine de la construction. Intéressant économiquement, environnementalement et pour ses propriétés intrinsèques, le bois a toujours sa place dans les infrastructures et les habitations.

Seulement, la construction ne représente toujours qu’une faible part de marché pour la filière bois. Point positif, la crise du bâtiment l’impacte, de fait, moins que les autres matériaux. Une conjoncture qui pourrait ainsi constituer une opportunité d’augmenter la part de marché du bois dans la construction et générer paradoxalement de la croissance dans un secteur en décroissance.

« Nous croyons sincèrement que le bois est un matériau d’avenir, aujourd’hui plus que jamais. C’est une philosophie qui nous anime depuis plus de 20 ans et qui a présidé à la création du salon en 1992, à une époque où le bois était considéré comme “ringard”. L’idée était de mettre à disposition de la filière bois un outil pour permettre aux entreprises d’avoir un lieu pour présenter leurs produits et savoir-faire », confie Jean Piveteau, président du Carrefour International du Bois.

Il poursuit : « Cette mutation de la place du bois dans la société se perçoit directement sur les stands des exposants : au tout début du Carrefour International du Bois, il y avait bien moins de produits transformés qu’aujourd’hui. Les entreprises de la filière innovent et conçoivent des produits de plus en plus élaborés, à forte valeur ajoutée et qui répondent aux besoins du marché, comme par exemple des plafonds acoustiques. Les architectes d’intérieurs et les designers font entrer davantage de vivant dans l’habitat intérieur, il y a une véritable opportunité qui se développe dans ce secteur ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock