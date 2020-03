HECO France

La société HECO-Schrauben GmbH et Co. KG est un des principaux fabricants européens de vis et de systèmes de fixation pour la construction bois, l'aménagement intérieur, la construction en béton et le métal et la fixation de charges lourdes. L'entreprise familaile dont le siège se trouve à Schramberg en Forêt Noire, emploie 370 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m².

Les produits HECO distribués uniquement par le commerce spécialisé s'adressent aux professionnels comme les charpentiers, menuisiers, artisans du bâtiment et planificateurs. Fidèle à sa devise "pour plus de sécurité", HECO se concentre sur le développement et la fabrication de vis dotées d'un avantage technique important et assurant une grande fiabilité et un grand confort à l'emploi. La gamme de produits du fabricant comprend différents modèles de vis universelles et de vis à bois et à béton disponibles en différentes tailles.