Les métiers du bâtiment exigent des outils de plus en plus performants, parfaitement adaptés aux travaux à effectuer et qui garantissent la sécurité des utilisateurs. C’est donc pour aider et accompagner les professionnels dans leurs tâches quotidiennes que LEBORGNE développe progressivement sa gamme Batipro. Aussi, le fabriquant se distingue par un partenariat étroit et des rencontres régulières avec des entreprises du bâtiment et de nombreux artisans afin de déterminer leurs attentes en matière d’ergonomie, d’efficacité et de sécurité.





C’est grâce à des démarches de ce type que LEBORGNE a pu identifier de nouveaux besoins et apporter des améliorations aux outils traditionnels. Aujourd’hui, l’entreprise propose, dans sa gamme Batipro, une nouvelle pince à talon. Disponible en 2 versions, pour offrir le meilleur choix, la pince à talon Batipro est spécialement conçue pour riper les banches, pour faire levier, pour positionner, déplacer ou encore caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention ou la maintenance industrielle. 3 FOIS PLUS LÉGÈRE ! • Maniable et facile à transporter, la pince à talon Batipro est 3 fois plus légère (moins de 3,5 kg pour une longueur totale de 150 cm) qu’une pince à talon classique entièrement en acier. Ainsi, elle s’utilise en hauteur, à bout de bras, sans aucune difficulté, diminue la fatigue de l’utilisateur et le préserve en cas de chute de la pince sur les pieds ou sur les mains. 2 MODÈLES AU CHOIX • Pour répondre à toutes les attentes des professionnels, LEBORGNE propose 2 modèles différents de la nouvelle pince à talon Batipro. SOULEVER : Le premier dispose d’une poignée en élastomère, d’un manche ovale en Zicral trempé et d’un talon en acier forgé pour faire levier, pour positionner, déplacer ou caler les charges lourdes. SOULEVER & RIPER : Le second, outre son manche ovale en Zicral trempé, est doté, à une extrémité, d’un talon en acier forgé et, à l’autre extrémité, d’une pointe en acier forgé, et arrondie pour plus de sécurité, conçue pour riper les banches. JUSQU’À 3 TONNES • Un centre de gravité très bien placé proche du talon et un design du talon étudié pour un effort progressif permettent à la pince à talon Batipro de soulever et de déplacer des charges pesant jusqu’à 3 tonnes.

