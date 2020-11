Grâce à une collaboration étroite avec la société AYRSHIRE (principal fabricant anglais de profilés à froid), GRAITEC et son partenaire CADS ont doté le logiciel de CAO 3D Advance de nombreux automatismes dans le domaine des profilés à froid pour la construction métallique. Ces évolutions sont destinées à aider les utilisateurs de Advance à mettre en œuvre les profilés du constructeur AYRSHIRE et à obtenir automatiquement les détails d'assemblage, les plans de fabrication et les fichiers numériques pour la fabrication.

Ces fichiers permettent alors de passer les commandes électroniquement au fournisseur. Ces évolutions sont disponibles dans la version 5.1 de Advance.

Le logiciel contient l'intégralité de la bibliothèque des profilés AYRSHIRE : Zeta / Zeta2 / pannes et lisses Z, pannes sablières, solives de plancher de type C et liens. Il contient également des macros performantes pour la mise en place automatique d'assemblages pannes/lisses, arêtiers/noues, pannes sablières/poteaux, ainsi que pour la modélisation de poutres de plancher. Advance est aujourd'hui le seul logiciel de CAO 3D dédié à la construction métallique à offrir une modélisation précise et une visualisation réaliste des attaches par cornières pour poutres et des bracons de poteaux.

Plus de 60 % du volume de pannes AYRSHIRE est maintenant fabriqué en utilisant des données numériques transmises électroniquement par les clients qui reconnaissent les avantages que cela apporte en terme d'économie, de précision et de sécurité. Le logiciel Advance permet donc d'automatiser encore un peu plus ce cycle, puisqu'il fournit directement ces fichiers numériques de fabrication à partir du modèle 3D de la structure.

" La façon dont Advance représente nos produits est excellente. Par ailleurs, grâce aux fichiers numériques de fabrication issus de Advance, nous avons la conviction, que nous allons encore améliorer les processus de traitement automatique des commandes qui nous sont transmises " indique David Wigley, Directeur Général de AYRSHIRE Metal Products Ltd.

" Cette collaboration est une nouvelle preuve qu'intégrer les produits de partenaires industriels leaders dans notre application CAO est le meilleur moyen de réussir " conclue Thierry Lamidieu, Directeur des Opérations de Graitec SA.