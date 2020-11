Un grand pas vers la perfection vient d’être franchi dans l’industrie du bois. Le procédé Invis de l’entreprise Lamello fait disparaître les systèmes d’assemblage et les rend plus performants.

Comment assembler durablement deux panneaux de bois sans vis apparentes ni colle. Une question en forme de jeu télévisé, à laquelle jusqu’à présent, aucun professionnel n’aurait su répondre. C’est précisément pour avoir apporté la réponse à cette question que l’entreprise Lamello s’est vu remettre la Pyramide de bronze des trophées de l’innovation. Son système ferait pâlir d’envie les passionnées de prestidigitation. Il se compose de pièces de liaison (vis et écrou) insérées dans les panneaux et serrés sans contact à l’aide d’un champ magnétique tournant. Le champ est créé par une machine-tournevis. Son passage à l’extérieur du panneau met en rotation la tige filetée qui constitue l’une des deux pièces. Celle-ci vient en douceur s’insérer dans la partie qui forme l’écrou. Le champ magnétique traverse le bois et un limiteur de couple confirme par un petit claquement que l’assemblage est terminé. Le démontage est assuré de la même façon en inversant le mouvement de rotation effectué lors de l’assemblage. Au final, on assiste à un assemblage parfait et solide sans aucune vis apparente et sans aucune dégradation de la surface des panneaux. On peut ainsi multiplier les fréquences de montage et de démontage des panneaux sans aucune altération de ceux-ci. Le procédé Invis possède de vastes perspectives, tant dans l’utilisation du bois au sein de la construction que dans l’industrie du meuble. Il n’exige aucune formation particulière et son coût est très abordable. Le coffret complet de base comprenant les pièces d’assemblage et le tournevis magnétique s’élève à 580, 60 euros HT soit 3808,49 francs HT. Système Invis de Lamello Machine à Bois, 15 rue du Roussillon, ZI de la Moinerie BP 62 92220 Brétigny-sur-Orge. Tel, 01.69.88.50.50, www.invis.be

Redacteur