Les murs fragiles et fatigués ont désormais leur formule de jouvence. Véritable “peeling” pour surfaces salies et incrustées, Art Mundi de FTB permet un nettoyage total et facile, en douceur comme en profondeur



Face à un procédé comme la pâte Art Mundi de FTB, on peut se dire que le génie des chimistes ne connaît pas de limite. Créé initialement pour le nettoyage intérieur des monuments, notamment des églises, ce procédé apporte une solution réellement innovante en matière de nettoyage des surfaces fragiles, très incrustées et dont le relief empêche l’usage des solutions classiques. En outre, ce procédé s’applique sans aucune pénétration d’eau, avant ou après application. Le principe réside dans la projection, à l’aide d’un applicateur, d’une pâte liquide qui sèche et se transforme en un film latex formant une peau élastique sur la surface traitée. Une fois sèche, cette peau souple mais résistante à la traction se retire comme un simple film, emportant avec elle toutes les salissures, même celles incrustées dans les plus petits interstices. Le procédé est actuellement constitué d’une gamme de 8 produits différents, à choisir selon le matériau à traiter. Art Mundi convient ainsi aussi bien au béton, à la pierre, au bois, au plâtre et même au stuc... Aucune salissure, poussières, micro-organismes, résidus chimiques, pollutions atmosphériques, anciennes peintures, ne résistent au traitement. Il convient cependant de choisir dans la gamme des pâtes celle convenant le mieux au support à traiter et, au besoin, de procéder à un essai in situ. Une fois appliquée la projection sèche dans un délai de 24 à 72 heures. La peau élastique obtenue par polymérisation est sans danger pour les supports à qui elle redonne véritablement une nouvelle jeunesse. Le meilleur usage du procédé se trouve dans le nettoyage des surfaces fragiles et sophistiquées comme les œuvres d’art (statues, encadrements) les bois sculptés (meubles, portes anciennes) ou encore les reliefs incrustés de pierre de plâtre ou de stuc.

Procédé Art Mundi de FTB, contact www.ftbrestoration.com tel : 01.34.31.37.12

Redacteur