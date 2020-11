Trolem met sur le marché une brouette qui, à défaut d’être révolutionnaire, permet de travailler vraiment sans effort. Et pour cause, elle possède un moteur.

Voici une innovation qui va réjouir tous ceux pour qui la brouette est un accessoire indispensable. En effet, la société Trolem vient de mettre au point la brouette à moteur. Et ce moteur est électrique, ce qui présente bien des avantages. Cette brouette, mise sur le marché depuis le 1er juillet, permet de transporter matériaux et outils pendant une journée sans effort. Elle est surtout destinée aux artisans qui travaillent seuls mais aussi aux jardiniers et employés communaux qui oeuvrent sur la voie publique. Elle évite, en effet, d’utiliser un véhicule encombrant la chaussée. Elle se pousse d’un simple geste, elle bascule d’un simple clic sur la poignée. Dès qu’on la relâche, elle s’arrête et reste stable, même sur un terrain pentu. Son autonomie va de 5 à 8 km, ce qui correspond à peu près à une journée de travail d’un jardinier ou d’un cantonnier. Dotée d’une forme assez aérodynamique, la brouette Trolem, à défaut de réinventer le concept, l’améliore vraiment. Son moteur est simple, tout comme son électronique. Il suffit simplement de ne pas la maltraiter pour qu’elle dure. Et le marché de la brouette est assez large pour que celle-ci trouve rapidement sa place. D’autant que de nombreux quinquagénaires arrivent à la retraite, qui rêvent depuis longtemps de s’adonner aux joies ineffables du jardinage.

Redacteur