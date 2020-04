Le Thermostop n'est ni un appareil ni un instrument. Pourtant il fait partie des objets qui rapidement vont trouver une place dans toutes les honnêtes boîtes à outils.

Thermostop est un produit étonnant, fruit des petits miracles que la chimie peut réaliser. Un produit de la famille des incontournables qui entrent souvent sans bruit dans l'usage quotidien, comme s'ils avaient toujours existé. En fait, Thermostop est un gel. Un gel intelligent qui protège du feu toutes les surfaces craignant l'agression des flammes et de la chaleur. Que ce soit sur de l’inox, du laiton, du cuivre, du verre ou encore des surfaces émaillées ou plastiques, ce gel agit, sans attaquer ni altérer les surfaces, comme un véritable bouclier thermique. Derrière la flamme de la soudure, la température ne monte pas. Thermostop ne coule pas et ne tache pas. Seul un film transparent reste sur les surfaces après séchage du produit. Ce léger film s’en va dès le premier nettoyage. En tubes ou en flacon pulvérisateur, les plombiers vont devoir à ce petit génie de la protection de belles économies d’efforts, surtout lorsqu’ils ne seront plus astreints au démontage et remontage des joints des raccords et de toutes les pièces sensibles à la dilatation.



Thermostop de GEB, en vente fin novembre 2002 chez tous les négociants chauffage sanitaire, matériaux et sur www.andresudrie.com

Redacteur