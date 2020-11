Jedo, le leader des cabines d’hydromassage, joue la carte du kit. Son système Modulo Décora permet de transformer en quelques tours de clés une simple douche en cabine de massages toniques et relaxants

Plus besoin d’être expert en installations thermales pour s’offrir à domicile tous les bienfaits de l’hydromassage. Avec Modulo Décora, son système prêt à installer, Jedo permet l’installation, en rénovation comme dans le neuf, d’une douche d’hydromassage et ce quelles que soient ses dimensions et la pression d’eau du réseau. Le système Modulo Décora est en fait un kit astucieux complètement encastrable, ne comprenant que l’essentiel. Le kit est constitué du bac acrylique, d’un châssis métallique réglable, des tubes encastrables, des raccords flexibles, d’une pompe, des commandes ainsi que de 8 pulsojets qui seront en fait les seuls éléments apparents. L’ensemble se raccorde sans difficulté au réseau. Tout ce système s’emboîte et s’encastre afin, une fois l’installation terminée, d’être dissimulé par le revêtement choisi. Il peut ainsi être revêtu au choix de tous les matériaux, carrelages, marbres, glaces ou granits… Ce système ajoute à sa fonctionnalité l’économie. Il n’utilise en effet lors du massage que 40 litres d’eau dont 15 litres d’eau chaude, là où il faut habituellement 250 à 300 litres d’eau, dont 100 litres d’eau chaude, lors d’un massage de 10 minutes dans une cabine classique. Le secret d’une aussi faible consommation repose en fait sur le principe d’un hydromassage réalisé en grande partie en circuit fermé. Mais la détente d’un véritable hydromassage ne se conçoit pas dans l’exiguïté. Avec Modulo Décora, Jedo à donc vu grand. Ainsi, avec un receveur et un dôme (en option) de 1290 X 1090 cet ensemble est parfaitement ajustable aux grands espaces. Ce système peut aussi être adapté sur les autres receveurs et en particulier ceux de la gamme Jedo.

Mais si un tel système permet à chacun d’avoir à domicile un bon hydromassage personnel, Jedo va encore plus loin pour ceux dont le bain est une vraie philosophie. La dernière-née de sa gamme, la cabine Ontario, n’a en effet rien à envier à l’esthétique ni au luxe des installations d’hydromassage des meilleurs centres de thalasso. Dans son profil doux, au galbe prononcé, cette cabine offre une fonctionnalité remarquable. Pendant que 10 buses délivrent un puissant massage dorsal, deux pulsojets à haute pression s’occupent de vos cervicales tandis que huit autres complètent latéralement l’opération sur l’ensemble de votre corps. Dans un tel tir croisé de pulsions, plus un centimètre de peau n’est à l’abri de la bourrasque. Pour adapter le massage, un système séquentiel permet également de programmer des cycles de 20 secondes, du bas vers le haut, décomposés en 5 secondes réglables avec possibilité d’arrêt sur la partie du corps souhaitée. Si on y ajoute les différents types de massage dorsaux, cervicaux, à effet de vague par variation de débit ou même hammam avec aromathérapie incorporée, cette cabine est une irrésistible invitation au pays des sensations. Suffisamment vaste pour être partagée, la cabine Ontario a enfin délaissé le triste blanc clinique au profit d’une belle gamme de couleurs qui ajoute encore à son charme. Elle bénéficie en outre d’une vaste collection d’options parmi lesquelles des haut-parleurs étanches et un éclairage intérieur qui augmentent encore les effets de la relaxation. À mille miles des douches sans âme et sans charme, les hydromassages des cabines Jedo deviennent au quotidien des " hydrovoyages " dont le seul risque est de ne plus pouvoir s’en passer.

Modulo Décora et Ontario de Jedo, 88 Le Thillot, tel 03.29.25.71.96 et www.jedo.com et chez tous les installateurs et diffuseurs des produits Jedo.

