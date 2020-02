La scie circulaire, grande compagne des menuisiers et des couvreurs, se libère enfin. Le modèle 2975 S de Skil, en perdant son fil, va offrir une nouvelle autonomie aux professionnels





Dans la grande famille du petit matériel électrique manuel, la scie circulaire était l'un des rares appareils à refuser obstinément de perdre son fil. Pour réaliser leurs coupes sur chantier, menuisiers et couvreurs étaient ainsi, sous l'œil moqueur des autres professionnels, toujours obligés de tirer d'infernales rallonges. Avec son nouveau modèle 2975 S, Skil vient enfin de les libérer. Alimentée à partir d'une batterie de 18 V (délivrant 1,4Ah) cette scie circulaire combine à la fois une bonne autonomie, une excellente puissance et une parfaite maniabilité. Son moteur assure en effet une vitesse de rotation de 3 700 tours/minute. Largement de quoi travailler des pièces résistantes ou d'un bon gabarit. Dotée à l'origine d'une lame au carbure de 18 dents d'un diamètre de 137 mm, elle offre une coupe de 41 mm à 90° et de 32 mm à 45°. Sa table de sciage est entièrement réglable et munie d'une règle frontale graduée à indicateur. Les coupes d'angle sont ainsi réalisables avec une parfaite précision dans un rayon de 45 à 90°. Coté confort, l'appareil est équipé de deux poignées, l'une frontale et l'autre supérieure dans une bi-matière doublée d'un revêtement offrant une adhérence et un grand confort de prise en main. Avec un poids de 3,8kg, les 2975 S se laissent emmener sans effort et bien sûr, sans fil à la patte, sur toutes les charpentes.



Scie circulaire sans fil 2975 S de Skil, en vente chez tous les distributeurs du matériel Skil et www.skil.fr

Redacteur