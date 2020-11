Avec une production en évolution constante depuis quelques années, et qui enregistre en 2004 un rebond à + 7,5 %, la France est bien placée dans l'Europe, au 4e rang de la production de béton prêt à l'emploi. Le logement qui constitue le cœur du marché tire l'activité; le logement collectif est notamment en forte évolution, avec + 31 %. Autre bon signal, les carnets de commande supérieurs à 6 mois placent la profession à l'abri d'un décrochement brutal de la production.

L'Est de la France enregistre une production soutenue, du fait des travaux liés à la LGV (Ligne à Grande Vitesse) et aux tramways de Strasbourg et Mulhouse. Pour information, le matériau béton représente en France une part de 5 % dans l'investissement constructif d'une maison.

L'Espagne et l'Italie viennent en tête ; l'Italie est le premier pays producteur et l'Espagne celui où la consommation de béton par habitant est la plus élevée.

En Allemagne et en Italie, la production est traditionnellement plus élevée qu'en France, qui utilise peu le béton pour la chaussée (12 % seulement de la production française). Notons à ce propos que l'Allemagne, malgré la crise économique qu'elle connaît actuellement, possède toujours une production importante, du fait de sa population élevée.

Les pays plus nouvellement entrés dans l'Europe marquent déjà une belle avancée, notamment la République Tchèque avec une progression en 2003 de 27 %.

A l'heure de la normalisation européenne: une nouvelle "traçabilité" du matériau pour les particuliers

La norme NF EN 206-1 qui s'appliquera en France au 1er janvier 2005 devient incontournable; elle est la base normative pour tous les bétons de structure, destinés aux bâtiments ou aux ouvrages de génie civil. Inscrite dans la continuité du savoir-faire français, elle est l'aboutissement de vingt ans de travail de normalisation européenne.

Cette nouvelle donne et le changement des habitudes qu'elle implique, représente pour tous les professionnels de l'acte de bâtir un enjeu de taille, et pour la profession française du béton, une nouvelle étape pour optimiser encore l'utilisation des bétons, en fonction des ouvrages et de leurs environnements. Désormais, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier, le prescripteur est responsable du béton qu'il met en œuvre.

Un exploitant agricole se doit par exemple d'appliquer la norme pour la fabrication de son bâtiment, avec une obligation de distinguer ouvrage par ouvrage le béton à mettre en œuvre.

Le respect des fréquences de contrôles est aujourd'hui obligatoire pour pouvoir déclarer la conformité à la norme. Contribuant à créer ainsi une vraie "traçabilité" du matériau, au service des particuliers. Le code des assurances exigeant le respect des textes normatifs et des DTU, la norme NF EN 206-1 se trouve placée au cœur du nouveau système normatif.

Le béton dans une nouvelle ère : Rudy Riccciotti, architecte témoin

Notre époque voit la destruction des barres d'immeubles édifiées pendant la reconstruction de l'après-guerre, et leur remplacement par de nouveaux logements, construits dans le respect du développement durable. Les bétons d'aujourd'hui bénéficient d'une qualité optimale et contrôlée, d'une "traçabilité" de la production, d'un marché mature et structuré.

Les nouveaux Bétons à Ultra Hautes Performances connaissent un fort développement. Impression de légèreté, effet de grandeur, haut niveau de résistance, grande pérennité, le béton a changé de peau. Minéral, souple, modulaire, lisse, solide, il s'affiche désormais à l'intérieur comme à l'extérieur des habitats, anobli par des architectes aussi audacieux que Rudy Ricciotti.

Sa " bluffante " passerelle de Séoul, construite grâce à ces nouveaux bétons révolutionnaires, symbolise bien le passage réussi vers cette nouvelle ère.