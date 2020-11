Les halls d'entrées des centres commerciaux, aéroports, gares, sont soumis à des allées et venues incessantes de personnes et au passage de chariots, lourds et volumineux. Ils accordent aujourd'hui une attention particulière à cette aménagement, premiers contacts et images du bâtiment. Pour préserver la propreté et la qualité de l’accueil de ces lieux, l'implantation de tapis d'entrées s'avère être un impératif technique, économique et esthétique.

Solsystem Nuway Tuftiguard Heavy Duty, une nouvelle gamme pour sa marque de systèmes de tapis d'entrées rigides. Véritables barrières de protection, supportant un trafic intense et les charges les plus lourdes (jusqu’a 27 tonnes), ces systèmes de tapis d’entrées rigides retiennent les salissures et l’humidité et préviennent contre l’usure prématurée des revêtements de sols. Spécialiste de la Maintenance Préventive, BONAR FLOORS lance, une nouvelle gamme pour sa marque de systèmes de tapis d'entrées rigides. Véritables barrières de protection, supportant un trafic intense et les charges les plus lourdes (jusqu’a 27 tonnes), ces systèmes de tapis d’entrées rigides retiennent les salissures et l’humidité et préviennent contre l’usure prématurée des revêtements de sols. Leur construction exclusive, réalisée avec de nouveaux profilés gratte-pieds en aluminium lustré en forme de solives, les rend indéformables et ultra-résistants. Fabriqués sur mesure, les tapis Tuftiguard HD s'adaptent à tout type de configuration (intérieure, extérieure, pose encastrée ou sur sol fini…) et se déclinent en 3 collections : Plain, Classic et Design. Une structure unique et renforcée:

Positionnés dans les halls d'entrées ou les zones d'accès, secteurs soumis à un trafic et des charges extrêmes, les systèmes de tapis d'entrées rigides Solsystem Nuway Tuftiguard Heavy Duty sont composés : de profilés gratte-pieds en forme de solives en aluminium lustré finition gravé (avec un léger rendu satiné) qui éliminent les salissures importantes,

de bandes essuie-pieds réversibles en caoutchouc première main manufacturé ou textile avec des fibres nylon en polyamide inarrachables qui retiennent l'humidité,

de broches en acier galvanisé inoxydable qui relient l'ensemble et assurent une rigidité optimale.

Redacteur