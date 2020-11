Le bruit est aujourd’hui une pollution majeure. Des chercheurs du laboratoire de l’Ecole Polytechnique se sont penchés sur le problème et ont trouvé une solution.

Le bruit se réfléchit facilement sur les surfaces planes. Or, si l’on met en place des surfaces irrégulières on réduit de plus de 60 % la reproduction des sons. C’est ce que l’on appelle la théorie des fractales. Petite explication : les fractales désignent des formes géométriques ayant la faculté de se reproduire à l’identique à différentes échelles. Ainsi la découpe du littoral par exemple. Les chercheurs sont partis du principe que l’absorption sonore serait proportionnelle à la surface développée au contact des ondes sonores. Ils ont testé cette hypothèse sur de petites chambres d’enregistrement où étaient disposés des obstacles d’irrégularité croissante. Les mesures ont confirmé cette intuition. Il s’avère que les cavités acoustiques des structures irrégulières sont capables d’absorber beaucoup plus de bruit qu’une surface plane. Les oscillations vibrent plus fort près des parois, car c’est là que l’énergie est dissipée. Forts de ces résultats, les chercheurs de l’Ecole Polytechnique ont contacté la Somaro, filiale du groupe Colas qui fabrique des murs antibruit. On imagine aisément l’accueil qui leur a été réservé. Les tests in situ effectués au centre de recherche de Magny-les-Hameaux, se sont avérés concluant. En l’espèce, un mur de quatre mètres de côté, constitué d’alvéoles et de cônes réduit les nuisances sonores de 17 décibels - db(A). Par comparaison, les murs les plus performants du marché ne dépassent pas 12 décibels. Pour un niveau sonore de 80 à 100 décibels, qui forme le quotidien des habitants d’un immeuble proche du périphérique, c’est plus qu’un progrès : c’est quasiment un autre environnement. Et détail non négligeable, cela rend beaucoup plus difficile le rôle des tagueurs. La société Colas espère commercialiser ce produit à partir de 2004. Le marché ? On évalue à 200 000 le nombre de logements affectés par des niveaux sonores excédant 65 db(A).

