Les spots pour lampes fluo compactes se mettent au régime pour entrer dans la rénovation. Osram vient en effet de lancer la gamme Quick-in. Des spots ultra-plats pour faux plafonds étroits

Ils sont si fins qu’on les prendrait aisément pour des miniatures. Pourtant, les nouveaux spots ultra minces d’Osram éclairent aussi bien que leurs grands frères nettement plus encombrants. Aussi bien et peut-être même plus. En effet, les Quick-in sont avant tout destinés aux espaces larges comme les couloirs, les boutiques, les halls d’accueil des hôtels et des bureaux où l’on souhaite avant tout diffuser une douce et agréable lumière d’ambiance. Avec des corps dont l’épaisseur ne dépasse pas 15cm, ces spots peuvent aisément s’installer dans les faux plafonds de faibles épaisseurs, en particulier lors de la rénovation de locaux à faible hauteur de plafond. Ils reçoivent des lampes fluo compactes 2x18W ou 2x26W et offrent deux finitions. La première avec anneau et vitres de protection en polycarbonate (IP 44) et la deuxième avec anneau et grille de défilement en aluminium (IP20). Les Quick-In sont, d’origine, livrés prêts à l’emploi avec lampes et ballast électronique à cathode chaud à coupure des lampes en fin de vie (système EOL). Ces spots ultra-plats offrent en outre, dans leur catégorie, un excellent rapport qualité/prix.

Spots ultra-minces Quick-In d’Osram, chez tous les négociants des produits Osram et sur www.osram.fr/points_vente/index.html

