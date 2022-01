Trois nouvelles portes de garages dans l’offre de Sothoferm

Début décembre, Sothoferm, marque connue pour ses volets battants, annonçait l’élargissement de sa gamme de portes de garage avec trois nouveaux modèles. Ainsi, la solution Cyllène se veut une réponse à la demande de fermetures performantes sur le plan énergétique. Les modèles Saori et Seiya, respectivement associés à la catégorie économique et haut de gamme, tendent vers une plus grande simplicité d’installation et d’utilisation.

Peut-être est-ce gagné par l’esprit des fêtes de fin d’année que Sothorferm lançait, en décembre, trois nouveaux modèles dans son offre de portes de garage. Un pas de plus pour l’équipe R&D du fabricant de volets battants, à qui l’on doit le volet à battant solaire Lumis et la persienne repliable Orphée.

Cyllène, le modèle consacré à la performance énergétique

Aux professionnels négociants, industriels de la menuiserie, et fenêtriers, de découvrir dès maintenant les nouvelles portes de garages Sothoferm, à commencer par le modèle Cyllène.

Dotée d’un panneau sandwich laqué de 32 mm isolé, la porte de garage à rupture de pont thermique en aluminium est une réponse à la demande de fermetures performantes sur le plan énergétique, avec une résistance thermique de 0,39 m2. K/W. Le modèle Cyllène se veut également sécurisant, armé d’une serrure à trois points.

Configuration de la porte de garage Cyllène - Crédit photo : Sothoferm

Sur le plan esthétique, la porte de garage propose quatre configurations : panneau plein disponible en 2, 3 ou 4 vantaux à rupture de pont thermique, panneau plein avec une traverse disponible en 2, 3 ou 4 vantaux, panneau plein avec 2 traverses en 2, 3 et 4 vantaux, panneau avec vitrage sur 1/3 supérieur (opaque ou clair) et 2/3 panneau plein disponible en 2, 3 ou 4 vantaux.

Le sur-mesure est aussi envisageable côté agencement des lames, soit verticales ou horizontales, non rainurés, ou provençal. Les paumelles en applique sont réglables, tandis que, niveau peinture, cinq couleurs RAL Standard sont proposées en version texturée, accompagnées de 44 autres coloris disponibles avec supplément (hors standards texturées).

« L’esthétique allié à la technicité́ laisse espérer un beau succès au modèle qui bénéficiera d’une garantie 10 ans comme l’ensemble des produits de la marque », précise Sothoferm.



Les modèles Saori et Seiya remplacent les portes de garage Idélia et Iliade

Toutes deux équipées d’un ressort de tension, les nouvelles portes de garage à refoulement plafond Saori et Seiya remplacent les anciens modèles Idélia et Iliade. Leur objectif ? « Être plus confortables à l'utilisation, mais aussi au moment de la pose », répond Sothoferm.

Configuration possible du modèle Saori ou Seiya - Crédit photo : Sothoferm

La principale différence entre les deux nouvelles fermetures réside dans leur prix. Économique, la porte Saori est composée d’un panneau isolant épais de 40 mm. Elle tend à concilier sécurité (profil anti-pince doigts entre les panneaux) et facilité de commande (galet simple et galet haut réglable, ressort de tension dans les montants, motorisation Liftmaster, et 2 télécommandes) .

Les options esthétiques de la porte Saori sont plus limitées, comprenant, pour le même tarif, des dimensions standards variant de 2000 X 2400 à 2125 X 3000, deux coloris (blanc et gris satiné) ainsi que deux configurations possibles (panneau lisse ou ligné).

Accessoires fournis avec la porte de garage Saori - Crédit photo : Sothoferm

Le modèle Seiya, quant à lui, joue dans la catégorie haut de gamme. La porte garage sectionnelle a été pensée pour s’harmoniser avec les volets, brise-soleil, clôtures et autres produits Sothoferm.

On y retrouve des accessoires fournis avec le modèle Saori : joint entre chaque panneau, panneau isolant de 40 mm, articulation anti-pince doigts, poignée de manœuvre, arrêt automatique de la motorisation et ressort de torsion.

Petites subtilités du produit cependant : des galets sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux, puis une marge de dimensionnement plus grande - que ce soit dans la largeur (de 2000 à 5000) ou la hauteur (de 1875 à 3000). Côté esthétique, si les deux coloris standards restent le blanc et le gris satiné, une finition bois chêne doré s’y ajoute. De plus, le modèle se décline en six types de panneaux (lisse, ligné lisse, mono rainuré, à cassettes, micro rainuré et rainuré verticalement) et peut se parer de motifs et d’un hublot.

Accessoires fournis avec la porte de garage Seiya - Crédit photo : Sothoferm

Autant de nouveaux modèles qui profiteront à la clientèle variée de Sothoferm. Afin de mieux accompagner la vente en négoce, la PME basée à Deux-Sèvres a lancé en janvier un kit visibilité, téléchargeable via la plateforme web de Sothoferm / Espace professionnels (ICI).



Virginie Kroun

Photo de Une : Sothoferm