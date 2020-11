Il pleut, il mouille... c'est la fête de la gargouille ! Girpi, concepteur et fabricant de systèmes complets pour le transport de l’eau chaude et froide avec ou sans pression, l'a parfaitement compris et annonce un nouveau Regard de descente d’eau pluviale.

Placé en pied de chute, cet équipement de sol en PVC est destiné à faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement vers un réseau de collecte enterré ou vers le sol. Parfaitement étanche, le Regard de Descente d’eau pluviale de Girpi offre facilité et rapidité de mise en œuvre. Il est équipé d’un couvercle d’accès et est livré en série avec un tampon de réduction. Pour effectuer un nettoyage complet, son siphon intégré est entièrement démontable. Comme l’ensemble de la gamme « Equipement de Sol Girpi », le Regard de descente pluviale est proposé en coloris gris et sable. Girpi propose aux installateurs une très large gamme de produits dans le domaine des systèmes d’évacuation et cette nouvelle offre permet de répondre à l’ensemble des besoins des ouvrages d’écoulement des eaux pluviales en PVC. Qualité de service garantie Avec une démarche commerciale adaptée et de nombreuses prestations assurées au quotidien par l’ensemble de sa force de vente, Girpi apporte aux installateurs et prescripteurs son expérience, de la conception des produits à la mise en œuvre. Distribution : Négoces matériaux, bâtiment, distributeurs spécialisés sanitaire, plomberie, fournitures industrielles, quincailleries industrielles…

Redacteur