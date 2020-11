Bien que libéré de la contrainte du fil grâce à ses 2 batteries de 18V, le perforateur 999K2 de De Walt joue dans la catégorie des plus rapides et des plus costauds de sa spécialité.

Le constructeur américain DeWalt libère ses appareils de la contrainte des fils mais leur laisse une puissance proche des outils alimentés par une source fixe. Le perforateur DW999K2 est en effet doté d’un système électropneumatique alimenté par deux batteries de 18V pour 2 A/H. Un couple qui lui permet de percer sans broncher jusqu’à 18 mm dans le béton, 26 mm dans le bois et 10 mm dans le métal. L’option frappe du perforateur peut de surcroît, sur un simple clic, être instantanément libérée. L’outil s’utilise alors comme une perceuse traditionnelle. La performance de son moteur offre une capacité de 0 000 à 1 100 tours minutes et une cadence de frappe de 0 000 à 4 200 coups/minutes, des chiffres remarquables pour un outil sans fils dont la puissance utile atteint 350 W. La montée en cadence de frappe comme celle du perçage se contrôle parfaitement à la gâchette. Une finesse de dosage qui permet une grande précision du travail et une excellente maîtrise de l’outil. Côté sécurité, si le foret se bloque lors du perçage, un système débraye instantanément le mandrin. Le DW999K2 est en outre pourvu d’un procédé anti-vibration qui réduit considérablement les efforts et la pénibilité du travail. L’outil bénéficie également d’une excellente ergonomie de tenue, avec un poids plume qui n’excède pas les 3,3 kg. L’option perçage est bien sûr, accompagnée d’un curseur autorisant la réversion. Le DW999K2 est vendu sous coffret monobloc de protection avec ses deux batteries et plusieurs accessoires, dont un chargeur rapide. DW999K2 de DeWalt réseau des distributeurs De Walt www.europe-dewalt.com et www.dewalt.com

Redacteur