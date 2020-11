3M lance une nouvelle gamme complémentaire et exhaustive de rubans adhésifs Scotch® Double Face destinés aux opérations de maintenance, d'emballage, de modélisation, de signalisation... Fabriqués à partir de différents supports (polyester, PVC et non-tissé), ils permettent de fixer, efficacement et en toute discrétion, des éléments légers sur une grande variété de matériaux (verre, carton, acier…) ainsi que les plastiques. Résistants aux UV, aux solvants et aux plastifiants, ils conviennent parfaitement à des applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les rubans Scotch® Double Face sont proposés dans de multiples formats incluant des grandes longueurs pour les applications sur machines de dépose. Trois couleurs pour des emplois spécifiques : Plusieurs types de rubans Scotch® Double Face sont disponibles, facilement identifiables par leur code couleur : · le ruban adhésif Double Face 9088 FL Scotch® translucide (liner rouge) avec un support en polyester utilisé pour vos assemblages sur matériaux transparents verre, PMMA, etc…Outre sa grande résistance (épaisseur totale 205 µm), il devient totalement invisible une fois posé. Il existe également en version papier (impression 3M en rouge - réf 9088). Prix maximum conseillé du 19 mm x50 M : 9.08 €. · le ruban adhésif Double Face 9087 Scotch® (impression 3M en vert) avec un support en PVC idéal pour la PLV, le boîtage, la modélisation... Très polyvalent et epais (265 µm), il garantit une très bonne conformabilité sur les matériaux souples et les grandes surfaces. Prix maximum conseillé du 19mm x 50M : 8.28 €. · le ruban adhésif Double Face 9086 Scotch® (impression 3M en noir) avec un support en non-tissé pour vos fixation de matériaux légers (papier, carton, etc..). Il se déchire aisément à la main sans outil supplémentaire (épaisseur 190 µm).Prix maximum conseillé : 7.22 €. Format au choix

Pour répondre aux différents besoins, les rubans adhésifs Double Face Scotch® sont disponibles en plusieurs dimensions :

· standards (de 9 à 50 mm de large par 50 m de long),

· tronconiques pour l'industrie (jusqu'à 5 km de long),

· possibilité de découpe particulière.





Redacteur