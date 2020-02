Orientables et silencieux même à grande vitesse les venturi Punkah de Trox Technik ventilent les volumes les plus grands et les plus complexes.

Finies les ventilations approximatives et les températures fluctuantes dans les lieux publics et les mezzanines. Les venturi Punkah assurent en silence une parfaite homogénéité thermique, dans les plus grands volumes, même à grande vitesse. Pour éviter l’élévation thermique notamment dans les halls aux façades vitrées, ces venturi transforment l’énergie dynamique qu’ils dispensent en induction. Même résultat dans les pièces les plus sophistiquées avec recoins, mezzanines, alcôves ou dans les entrepôts encombrés. Grâce à cette parfaite régulation thermique, ils évitent également la formation de poches d’humidité en particulier dans les angles mal ventilés des murs exposés à l’eau ou la vapeur. Ils répondent ainsi à la fréquente préoccupation des piscines, des centres de thermalisme ou de thalassothérapie et de tous les lieux à atmosphère humide. Orientables et d’un encastrement facile ils s’affranchissent esthétiquement de toutes les contraintes architecturales sur les sols, les murs, les plafonds et tous les plans obliques. PUNKAH de TROX TECHNIK www.trox.france.com Tel : 01.41.73.99.91

