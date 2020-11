Si vous êtes au chaud, en train de nous lire, c'est que l'EDF est passé par là ! Entre votre écran bleu qui illumine votre front soucieux de découvrir ces nouvelles offres et le radiateur qui ronronne à coté de vous, c'est autant de preuve de leur "indispensabilité". Si on rajoute le fait, que les collectivités territoriales regroupent plus de 36.000 communes dont 33.000 collectivités rurales/semi-rurales et 3.000 grandes et moyennes collectivités, conseils généraux et conseils régionaux, on n'a pas de mal à comprendre les enjeux !

De plus, sachez que ce segment compte 800.000 sites pour une consommation totale d'électricité de 17 TWh. Avec des besoins complexes et des compétences très diversifiées, une collectivité gère en moyenne entre 80 et 100 contrats : bâtiments communaux, éclairage public, station d'épuration, gymnase, piscine, école… Depuis de nombreuses années, EDF entretient des relations privilégiées avec les collectivités territoriales. Grâce à sa bonne connaissance de leurs besoins énergétiques, EDF enrichit et développe de nouvelles prestations synonymes de : Proximité, un interlocuteur commercial identifié et dédié nominativement pour chaque collectivité,

Compétitivité, des prix fermes pour une durée de 3 ans,

Simplicité et facilité, un contrat et une facture unique, un compte Dialège Internet pour gérer les dépenses d'électricité,

Expertise, avec l'offre d'électricité verte kWh Equilibre, le conseil ENR Equilibre pour intégrer les énergies renouvelables dans ses projets ou sur ses sites, les conseils Optimia pour l'efficacité énergétique… Un nouveau challenge : Accompagner durablement les collectivités territoriales Au-delà de la fourniture d'une électricité de qualité, EDF propose aux collectivités territoriales une gamme complète d'options pour personnaliser leurs contrats, des services de gestion ainsi que des conseils autour du développement durable et des économies d'énergies. 1) Des solutions globales ou sur mesure, autour de la fourniture d'électricité EDF a conçu, autour de la fourniture d'électricité, deux types de solutions : Des solutions globales, souples et simples à gérer Toutes les solutions sont composées, à la base, d'une offre de fourniture d'électricité à prix compétitif et de services inclus. Elles s'articulent autour de

5 niveaux de gestion de l'énergie : Citelia Commune pour bénéficier d'une gestion simple, globale et optimisée à la fois des bâtiments et de l'éclairage public : un contrat unique pour tous les points de livraison de la commune sur une durée de 3 ans avec des prix fermes comprenant Dialège, Conseil Projet Optimia, Conseil Equilibre ENR,

Conseil Eclairage Optimia…

Citelia Patrimoine pour maîtriser et optimiser uniquement les consommations liées aux bâtiments : un contrat unique pour une durée de 3 ans avec des prix fermes comprenant Dialège, Conseil Projet Optimia,

Citelia Grands Equipements pour adapter et personnaliser l'offre de prix aux modes de consommation de certains sites importants et énergivores comprenant Horosaisonnalité, Conseil Excelis, Dialège Internet, kWh Equilibre…

Citelia Environnement pour intégrer les préoccupations liées au développement durable, à la maîtrise de la Demande en Electricité et à la protection de l'environnement (kWh Equilibre, Conseil Global Optimia, Conseil Equilibre ENR, Dialège Internet…). Des solutions sur mesure pour les grandes collectivités Ces solutions sont construites sur mesure en fonction du cahier des charges du Maître d'Ouvrage Public. Elles sont composées d'une offre de fourniture d'électricité à un tarif ajusté, associées, si la collectivité le souhaite, à : Des options de personnalisation du contrat (Horosaisonnalité, kWh Equilibre…),

Des services de gestion (Dialège),

Des conseils (Optimia, Equilibre). 2) Des réponses adaptées aux problématiques des multisites EDF propose de nombreux services pour répondre aux problématiques spécifiques des multisites : souscrire à un contrat unique pour tous les sites,

recevoir une seule facture pour l'ensemble des sites,

bénéficier d'un suivi personnalisé assuré par un interlocuteur dédié. 3) Des services et des conseils inclus ou en option Inclus directement dans les solutions globales ou proposés en option, les différents services et conseils d'EDF ont été conçus pour répondre à tous les besoins des collectivités territoriales. Des options pour personnaliser l'offre de fourniture d'électricité EDF dispose d'une gamme complète d'options et de versions couvrant l'ensemble des utilisations possibles de l'électricité pour s'adapter aux variations des prix avec notamment : Horosaisonnalité : différencier les prix de son électricité selon les saisons et/ou les heures de consommation,

Indexation : avoir la garantie de bénéficier de prix stables. Dans le cadre d'un contrat passé sur 3 ans, les prix de la 2ème et de la 3ème année sont indexés sur l'évolution des prix de marché,

Contrat unique : EDF Commercialisateur se charge des démarches et du suivi des contrats d'acheminement pour l'ensemble des sites de la collectivité.

Des services pour la gestion du contrat et de la facture EDF propose un ensemble de services pour optimiser les installations électriques et mieux gérer ses consommations et ses factures d'électricité : Gamme Dialège : des services permettant à chaque commune de mieux maîtriser ses consommations et ses dépenses d'énergie ; regroupement des factures par ensemble comptable ou organisationnel, bilan annuel d'optimisation des contrats de chaque site, tableau de bord… Un expert EDF apporte au quotidien tous les conseils et informations relatifs à la gestion et aux factures. Des rendez-vous sont organisés régulièrement pour faire le point sur les besoins en matière de gestion de l'énergie, ce qui permet de révéler les anomalies éventuelles. L'outil Di@lège, partie intégrante de la gamme, permet de gérer à tout moment sur Internet les consommations et les factures de l'ensemble des sites de la collectivité grâce à une interface simple et conviviale, de regrouper les sites en fonction de la comptabilité et/ou de l'organisation de la collectivité, d'habiliter de nombreux utilisateurs, d'exporter des données… Des conseils pour le développement durable et la maîtrise des consommations EDF apporte soutien et expertise aux collectivités territoriales sur l'utilisation rationnelle de l'électricité dans des domaines variés tels que l'environnement, la maîtrise de la demande en électricité… Gamme Equilibre : kWh Equilibre : pour participer au développement des énergies renouvelables, acheter de manière simple, souple et sûre une électricité "verte" produite à partir de sources d'énergies renouvelables, Conseil Equilibre ENR : pour réfléchir à l'intégration de solutions utilisant les énergies renouvelables dans les projets ou sur les sites existants notamment pour la production thermique (chauffage, eau chaude sanitaire) et la production d'électricité.

Gamme Optimia (Conseil Global Optimia, Conseil Eclairage Optimia, Conseil Projet Optimia, Conseil Piscine Optimia) : pour optimiser et maîtriser les consommations d'électricité tout en améliorant le niveau de confort des installations (Pré-diagnostic énergétique, analyses, voies de progrès…). Le but est d'améliorer la gestion de l'énergie électrique, d'augmenter la productivité, de valoriser l'activité par des solutions adaptées, d'identifier facilement les économies d'énergies réalisables et d'optimiser les dépenses d'électricité.

4) Une proximité affirmée et renouvelée Pour mieux répondre aux besoins des collectivités territoriales, EDF met en place une relation commerciale différenciée et adaptée via : 8 directions commerciales régionales,

un interlocuteur commercial identifié et un gestionnaire pour chaque collectivité qui ont pour mission de répondre à toutes les questions (facture, ouverture du marché…), d'optimiser les tarifs, de conseiller sur les offres,

un espace dédié sur le site Internet collectivites.edf.fr, avec notamment les services en ligne Di@lège.

