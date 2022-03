Acces Industrie, soutenu par Equistone, réalise l’acquisition d’Uping Acces, en Espagne

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Acces Industrie a acquis la société Uping Acces basée à Sabadell à côté de Barcelone en Espagne.

Uping Acces est une société en expansion régulière, spécialisée dans la location de nacelles et de chariots. Ses dirigeants et son équipe de 22 personnes gèrent un parc de plus de 400 machines réparti sur 3 agences en Catalogne.



Par cette acquisition, Acces Industrie signe son retour en Espagne et compte s’appuyer sur Uping pour s’y développer. Cette opération marque une nouvelle étape dans la politique de croissance externe volontariste conduite par le groupe et que les dirigeants souhaitent poursuivre dans les années à venir.

