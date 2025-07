Saint-Astier investit dans une chaux hydraulique décarbonée

Une usine de chaux décarbonée pour répondre aux enjeux de demain

Implantée en Dordogne, Chaux Saint-Astier est le dernier producteur indépendant français de chaux hydrauliques naturelles. Forte de plus de 110 ans d’expertise, l’entreprise investit 40 millions d’euros dans une nouvelle unité industrielle intégrant des technologies inédites, conçue pour réduire de 25 % les émissions de CO₂ à l’horizon 2030. L’achèvement du chantier est prévu pour 2028.

Ce projet stratégique permet à l’entreprise de renforcer sa résilience industrielle, de pérenniser son savoir-faire de maître chaufournier et de poursuivre sa mission : préserver le patrimoine bâti tout en accompagnant les constructions de demain grâce aux éco-matériaux.

Une démarche RSE ambitieuse au cœur de l’innovation

Guidée par sa raison d’être – « Préserver l’Histoire, Inspirer l’avenir » – Chaux Saint-Astier intègre une politique RSE exigeante. L’entreprise s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici 2040. Elle a pour cela réalisé un bilan carbone complet (Scopes 1, 2 et 3) en partenariat avec Bpifrance, l’ADEME et l’Association Bilan Carbone (ABC), et prévoit de rejoindre la démarche ACT (Assessing Low Carbon Transition).

Un outil industriel unique pour une production plus propre

La future usine de 5 hectares sera dotée d’un four de calcination à haut rendement, conçu pour remplacer les installations actuelles datant de 1930. Cette évolution permettra :

une réduction de 10 % de la consommation énergétique,

une baisse de 25 % des émissions de CO₂,

l’utilisation progressive de combustibles alternatifs (biogaz dès 2030),

la récupération de chaleur et d’eaux de pluie,

une filtration des poussières à 98 %,

l’installation de panneaux photovoltaïques couvrant 40 % des besoins électriques du site.

Financements et partenariats stratégiques

Le projet de 40 M€ est soutenu par plusieurs partenaires bancaires et institutionnels : Banque Populaire Grand Ouest, Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, ainsi que par des fonds d’investissement (Grand Sud-Ouest Capital, Expanso, NACO). Il bénéficie également du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Union européenne via la feuille de route Néoterra, et de l’ADEME.

Une entreprise familiale engagée dans la construction durable

Employant 150 collaborateurs, majoritairement implantés localement, Chaux Saint-Astier privilégie les circuits courts et développe des produits plus vertueux, à base de matériaux biosourcés tels que le chanvre, le lin ou le miscanthus. L’entreprise propose notamment la gamme d’enduits isolants NOVASKIN lancée en 2024, et s’engage dans la valorisation des fines de carrières pour préserver son gisement de calcaire.

Un développement international maîtrisé

Depuis 2021, Chaux Saint-Astier déploie son expertise à l’international (États-Unis, Canada, Moyen-Orient) avec une offre produit adaptée aux exigences techniques locales. Aujourd’hui, l’export représente près de 15 % de son chiffre d’affaires.

Recherche, développement et performance environnementale

Depuis 2021, près d’un million d’euros ont été investis dans des essais grandeur nature visant à identifier les technologies les plus efficaces pour réduire l’empreinte carbone de la production de chaux. Ces recherches devraient permettre d’éviter 10 000 tonnes de CO₂ par an.

Un modèle d’économie circulaire et de responsabilité environnementale

Chaux Saint-Astier met en œuvre des actions concrètes pour préserver la biodiversité (Obligation Réelle Environnementale sur 12,3 hectares), valoriser ses ressources naturelles et favoriser une production sobre en énergie.

La chaux hydraulique naturelle : un éco-matériau d’avenir

Matériau historique par excellence, la chaux hydraulique naturelle séduit aujourd’hui les professionnels de la rénovation du patrimoine comme ceux de la construction durable. Esthétique, respirante, compatible avec les matériaux biosourcés, elle contribue à améliorer les performances énergétiques des bâtiments tout en réduisant leur impact environnemental.

Pour en savoir plus exit_to_app