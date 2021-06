Technicité, confort et finition impeccable, nos enduits allégés sont la solution optimale pour l’amélioration de votre productivité et de votre confort de travail ! Résolument modernes, ils bénéficient de notre technologie AlltekLight. Leur onctuosité et leur légèreté permettent une finition parfaite plus facilement et un ponçage plus aisé. Chacun de vos besoins trouvera sa réponse prête à l’emploi dans notre gamme AlltekLight.

La formulation à faible densité de nos enduits, issus de la technologie AlltekLight, leur permet d’être beaucoup plus légers que des enduits en pâte traditionnelle lourde. Par exemple vous pouvez avoir 10L d’enduit en pâte prêt à l’emploi et porter seulement 8kg au lieu de 18kg.



Notre gamme AlltekLight bénéficie de nombreux avantages : Grand confort d’application

Enduit léger à porter et à lisser

Ponçage très facile

Productivité garantie

Optimisation des coûts

Résultat parfait

Peu de retrait par rapport à une pâte traditionnelle lourde

Pas de perte de produit au gâchage

Propreté du chantier De plus, notre gamme AlltekLight bénéficie d’une grande diversité de produit. Reboucher, dégrossir, garnir, rénover, lisser, coller il y en a pour tous les chantiers. Alltek Roller LG400 – Enduit allégé très garnissant de dégrossissage prêt à l’emploi applicable au rouleau spécial confort thermique.

Alltek LG300 – Enduit allégé garnissant de dégrossissage prêt à l’emploi.

Alltek Roller LM200 – Enduit allégé garnissant en pâte prêt à l’emploi applicable au rouleau.

Alltek LM150 – Enduit allégé garnissant en pâte prêt à l’emploi de préparation et de finition. LA référence de l’enduit allégé en France.

Alltek LF50 – Enduit allégé de lissage fin en pâte prêt à l’emploi.

Alltek SF30 – Enduit de lissage extra fin en pâte prêt à l’emploi.

Alltek UL – Enduit ultra allégé de rebouchage et lissage en pâte prêt à l’emploi.

Alltek Exterior – Enduit allégé de réparation et lissage en pâte prêt à l’emploi non fibré.

Alltek Blue Hydro – Enduit allégé de collage et de garnissage pour les bandes à joints et le surfaçage en pièces humides. Tous nos conditionnement sont exprimés en litres et non en kilogrammes. En effet, il est plus pertinent de calculer le rendement d’un enduit si sa quantité est exprimée en litre de pâte prête à l’emploi ou en poudre gâchée à l’eau.



Quelque soit l’enduit et sa masse, 1 L d’enduit = 1 couche d’enduit d’épaisseur moyenne de 1 mm/m². Enduire consiste à combler un volume pour rendre la surface plane, la notion du poids est inutile pour exprimer le rendement. Après séchage, l’épaisseur peut cependant varier légèrement selon le taux de retrait d’un enduit de plus ou moins bonne qualité. Un enduit allégé de la gamme AlltekLight se rétracte 35% de moins au séchage qu’un enduit en pâte traditionnel lourd.



N’attendez plus et contacter dès à présent notre service commercial Alltek pour une démonstration de nos produits ! Pour en savoir plus exit_to_app