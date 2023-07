International Coating Products

Depuis plus de 50 ans ICP Alltek apporte aux professionnels du bâtiment et de la peinture des solutions pour optimiser leur productivité. ICP propose en particulier des enduits prêts à l'emploi en pâte, pour application mécanique ou manuelle, qui apportent une rapidité et une facilité de mise en oeuvre et de ponçage inégalée sur le marché.



Toujours à la recherche d'innovation et de confort pour ses clients, ICP a développé des matériels de projections mécanique pour enduit et peinture, spécialement pensés pour les grands chantiers.



ALLTEK possède un savoir faire dans les enduits allégés. ALLTEK permet une diminution de la manutention, des ports de charges réduits de 35% et des gestes d’application plus confortables et un ponçage plus aisé qui réduisent la fatigue et les risque des TMS pour les applicateurs professionnels.



L'usine d'ICP est située à Lagnieu en France et distribue ses produits à travers l'Europe, grâce à son réseau de distributeurs indépendants partenaires. Initialement brevetés en Suède, nos enduits Alltek appartiennent aujourd'hui à une marque 100% française dont la qualité n'est plus à prouver.



Les gammes d'enduits ICP Alltek : Enduits manuels - Enduits à joints - Enduits Airless - Enduits à projeter - Enduits de décoration - Système Tyrex - Enduits complémentaires.

Alltek Tekjoint Allégé fait partie des gammes phares de la marque ALLTEK®.



C’est la référence en termes d’enduits à joints allégés. Elle a été pensée pour améliorer la productivité et le confort de travail en proposant une faible densité et une facilité de ponçage exceptionnel.



Avec les enduits décoratifs ALLTEK®, obtenez des effets marbré, granité, fibreux, stuccé ou antistatique.