Pour une confidentialité instantanée et des interactions professionnelles et sociales plus sûres ! EYRISE lance un vitrage ultra innovant permettant de créer une intimité instantanée dans les lieux publics et commerciaux. Objectif : faire prospérer des environnements de travail et sociaux à la fois plus sûrs et sains car basés sur la lumière naturelle.

Une nouvelle approche en termes de planification et de design de l'espace intérieur, puisque les cloisons dynamiques à cristaux liquides en verre entièrement transparentes eyrise i350 peuvent être activées pour créer un espace privé sur simple demande.



« En combinant technologie et design centré sur les besoins de l'humain, le vitrage Confidentiel invisible eyrise i350 crée un environnement naturellement lumineux, flexible et adapté à la façon dont nous vivons et travaillons aujourd'hui », déclare Céline GLIPA, PDG d'eyrise B.V., « En un seul clic, les gens peuvent décider d'interagir socialement à travers un verre transparent ou opter pour la confidentialité. »



Ce type de cloisonnement en verre offre de multiples fonctions pour les espaces ouverts : salles de réunion privées dans les bureaux, zones de consultation dans les hôpitaux, zones VIP dans les magasins de détail, ou encore centres de conférences et aéroports. Le verre peut également se transformer en écrans à la demande pour le partage d' informations ou les présentations. Verre unique sur le marché Grâce à la technologie exclusive licrivision eyrise, une solution transparente en cristaux liquides est placée entre deux plaques de verre recouvertes d'un film conducteur transparent. Le verre est unique sur le marché des vitrages intelligents pour son ultra-transparence sous tous les angles.



Sous l'impulsion d'une faible tension, la direction des cristaux liquides change et passe en une seconde d'une position aléatoireà une orientation bien organisée. En diffusant la lumière, le verre offre une intimité totale, tout en permettant à la lumière du jour de circuler dans l'espace. Pour en savoir plus exit_to_app