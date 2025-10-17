Eyrise leader de vitrages Dynamiques à Cristaux Liquides.



En tant que leaders dans les technologies à cristaux liquides, nous sommes fiers de concevoir et fabriquer des solutions du quotidien.



Les fenêtres à cristaux liquides eyrise® sont fabriquées sur notre site de production situé près d’Eindhoven (Pays-Bas).



Sur la ligne de production, unique au monde, sont fabriquées des fenêtres pouvant atteindre 3,5 mètres de long, ce qui est un record mondial. Eindhoven est une plate-forme technologique florissante en Europe et a assisté à plusieurs des principales avancées technologiques du siècle dernier, telles que le CD ou les premiers écrans à cristaux liquides.



L’endroit était donc idéal pour y installer la première usine de fenêtres à cristaux liquides eyrise®.



Le savoir-faire d’Eyrise, Vitrages Dynamiques à Cristaux Liquides :

Au coeur d’ eyrise ® s350, se trouve licrivision®; une solution transparente de cristaux liquides à laquelle est ajouté un colorant spécifiquement sélectionné pour répondre à toute demande de couleur. Cette solution de cristaux liquides est placée entre deux feuilles de verre, elles-mêmes revêtues d’une couche conductrice transparente. Sous l’effet d’une faible tension électrique, les cristaux liquides changent d’orientation, entrainant l’ensemble des molécules de la solution, et régulant ainsi la quantité de lumière et de chaleur qui les traverse.

eyrise ™ i350 vous fait bénéficier d'une nouvelle approche d'architecture d'intérieur.

LuminoBien-être : Pour votre confort, choisissez en toute simplicité entre confidentialité et transparence, tout en profitant des bienfaits de la lumière du jour.

Confidentialité sur demande : Accéder à une intimité instantanée, à portée de main, où que vous soyez, chaque fois que vous le souhaitez.

Une transparence absolue : eyrise™ i350 vous fait bénéficier d’une transparence totale, sans voile, y compris en vision oblique. Profitez ainsi d’une large flexibilité pour agrandir et privatiser vos espaces.