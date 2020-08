S'appuyant sur le succès du Focus3D, le nouveau FARO Focus3D X 330 surpasse les modèles précédents en termes de fonctionnalités et de performance. Avec une portée presque triplée par rapport aux anciens modèles, il est capable de numériser des objets jusqu'à 330 mètres de distance, même en plein soleil. Grâce à son récepteur GPS intégré, le scanner laser est capable de mettre en corrélation des numérisations individuelles lors du post-traitement. Ces atouts font ainsi du Focus3D X 330 l'instrument idéal pour les applications de relevé topographique.



Par ailleurs, la qualité de numérisation a été améliorée et le bruit de mesure réduit, permettant au FARO Focus3D X 330 de fournir des modèles en trois dimensions précis et semblables à de véritables photos. Pour autant, les améliorations de performances n'ont pas sacrifié la sécurité : le Focus3D X 330 est équipé d'un laser de classe 1 sans danger pour les yeux.



« Son poids réduit, sa taille compacte, son écran tactile, sa carte SD et son autonomie de 4,5 heures font du Focus3D X 330 un outil imbattable et facile à utiliser », explique Bernd Becker, responsable de la stratégie technologique pour le nouveau FARO Focus3D X 330. « Aucun autre fabricant n'est en mesure de proposer une telle réussite technologique ».



Grâce à l'amélioration de la qualité de numérisation et de la portée, le FARO Focus3D X 330 réduit considérablement la charge de travail lors des opérations de relevé et de post-traitement. Les données numérisées 3D peuvent être facilement importées dans les logiciels couramment utilisés pour la reconstitution d'accidents, l'architecture, le génie civil, la construction, les enquêtes médico-légales, la production industrielle ainsi que le relevé topographique. Les calculs de distances, de surfaces et de volumes, ainsi que les tâches d'analyse, d'inspection et de documentation peuvent ainsi être effectués rapidement, avec précision et en toute fiabilité.