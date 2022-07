Rénovation énergétique : découvrez les métiers et les formations

En France, le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 par an, selon le ministère de la Transition écologique. Il représente à lui seul 27 % des émissions de CO2, et 44 % de la consommation d’énergie totale du pays. La rénovation des logements est donc essentielle dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Afin de rendre ce domaine moins énergivore et polluant, il est nécessaire de former massivement des professionnels. Artisans spécialisés, chefs de projet, conseillers en énergie… Découvrez les métiers de la rénovation énergétique et leurs formations. Bien sûr, le BTP est un sujet vaste et qui évolue très vite ; de ce fait, nous ne pouvons pas citer l'intégralité des compétences et spécialités.



Les métiers de la rénovation énergétique

En France, il y a 4,8 millions de passoires thermiques (données 2018 officielles), c’est-à-dire de résidences principales classées F ou G au DPE. À ce chiffre s'ajoutent les logements dont la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs aux normes de performance énergétique. Il est impératif de rénover ce parc immobilier vétuste, non seulement pour baisser la facture énergétique des ménages, mais aussi pour améliorer leur confort et réduire l’impact environnemental.



Les constructions neuves représentent, elles aussi, un enjeu de taille. Il faut construire avec de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes et de nouvelles réglementations, pour que le secteur du bâtiment soit plus écologique et responsable. En 2022 est entrée en vigueur la nouvelle RE 2020, qui a remplacé la RT 2012.



La rénovation de l’ancien et la construction du neuf nécessitent des professionnels qualifiés en rénovation thermique. Il est donc nécessaire de former des experts qui sauront répondre à cette forte demande.



Une pénurie de main d’oeuvre

La pénurie de matériaux qui touche le milieu du BTP s’accompagne d’un manque de personnel en France. Le plus gros besoin de professionnels concerne les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments, selon l’Ademe.

Rappelons que la France s’est engagée à réduire de 50 % ses émissions de CO 2 d’ici à 2030 et d’atteindre 500 000 rénovations par an des bâtiments (soit multiplier par 3 le rythme actuel). Pour y parvenir, le recrutement et la formation de nouveaux professionnels du bâtiment est indispensable.

Les formations en rénovation

Pour répondre à la forte demande de logements à rénover liée aux mesures de la loi Climat et Résilience, le secteur du bâtiment a besoin de former des artisans et des experts, notamment sur la rénovation globale.



Il existe différentes formations à la rénovation énergétique. Ces formations sont importantes, car elles sont gage de qualité et peuvent même permettre aux professionnels d’obtenir la qualification RGE (reconnu garant de l’environnement).



FEEBAT

FEEBAT (Formation aux économies d'énergie dans le bâtiment) propose différents modules de formations à la rénovation énergétique. Que vous soyez étudiantes ou étudiants, futurs professionnels, artisans, architectes ou encore maîtres d'œuvre, FEEBAT assure à tous ceux qui veulent se former les compétences requises pour maîtriser les solutions de rénovation énergétique des bâtiments.



L’offre FEEBAT permet aux professionnels d'accéder à la certification RGE ou à certaines qualifications, comme celle d’auditeur énergétique en maison individuelle. Une partie du coût de la formation peut également être remboursée.



Qualit’EnR

Qualit’EnR intervient dans les formations pour l'installation de systèmes valorisant les énergies renouvelables.



Qualit’EnR, en collaboration avec des experts du terrain, définit des référentiels de formation complets spécifiques au domaine des « EnR ». Cela permet d’élaborer les compétences requises pour bénéficier des labels, selon les exigences et attentes du dispositif. Ces formations de qualité sont disponibles partout en France.



MOOC Bâtiment Durable

MOOC Bâtiment Durable est une plateforme de formation au bâtiment durable. Elle permet de partager les connaissances et les compétences sur le bâtiment durable. Le but est de former des professionnels de la filière bâtiment et immobilier sur les thématiques de la transition énergétique.



Des écoles de la rénovation énergétique en plein développement En plus des formations existantes, de nouvelles écoles ouvrent leurs portes pour former aux nouveaux métiers de la rénovation énergétique. C’est le cas notamment de La Solive à Paris et bientôt à Lyon, ou encore de éRE à Bordeaux. Ces écoles dédiées recrutent et forment à ces nouveaux métiers en pleine expansion.



Autre collectif : Les Reconstructeurs. Il rassemble des acteurs du secteur du bâtiment, de la formation et de l’industrie, avec pour mission d’imaginer les solutions pour accompagner tous les entrepreneurs dans la massification de la rénovation globale.



L'accompagnement Hellio aux métiers du bâtiment

Hellio propose également un catalogue de formations sur les différentes problématiques énergétiques : formations techniques, formations de maîtrise, formations qualité ou encore formations financières. Toutes nos offres assurent aux professionnels les compétences requises à la rénovation énergétique.

Hellio informe sur la qualification RGE (reconnu garant de l’environnement) propre à chaque métier, indispensable pour proposer aux clients des aides financières comprime la prime énergie CEE ou Ma Prime Rénov’. De cette façon, les entreprises mettent de leur côté toutes les chances d’obtenir la mention.

