Le phénomène du cocooning, des 35 h, des hommes qui ont plus de temps pour le football et des femmes qui se mettent donc au bricolage ont entraîné une révolution dans l’outillage portatif. Est-ce pour répondre à un besoin social que DOSH & BECKERTOOLS a crée cet outil et devient-on pour autant doué pour cela ?

Les sociologues en sont convaincus, le phénomène des 35h a bouleversé le paysage du bricoleur du dimanche. Qu'on se le dise, la femme bricole… à cela deux explications : plus de temps libre chez Monsieur a entraîné plus de football et moins de présence au domicile conjugale… et par conséquent, chez madame, une impunité totale et un merveilleux prétexte pour accrocher sur les murs du salon les oeuvres en canevas mauves et rouges de sa très chère maman, une occasion pour refaire une penderie à la place du meuble de la console vidéo et surtout, la possibilité inespérée de faire elle-même des saletés dans toute la maison.

Les industriels l'ont bien compris et ont pris en cause ce phénomène, en créant tout une gamme d'outillage et de machines électroportatives adaptées à la main de Madame : plus léger, plus design, plus rose… enfin bref, plus fashion quoi ! J'ai personnellement craqué pour le nouveau fushia très tendance !.. Hélas, créer une gamme d'outil adaptée à la main et au bras de la femme, ne signifie pas pour autant changer la nature humaine !!! et cela DOSH & BECKERTOOLS l'a bien compris..

Dans un premier temps, ils ont fait une étude sur 2 ans, par un grand cabinet d'outre atlantique, pour découvrir que : la femme était changeante . Ensuite, par des exemples concrets sur le terrain, ils ont pris en compte que le bricolage était aussi une question (non pas d'aptitude) mais de pratique… (pour ceux qui n'en sont pas convaincus, nous vous proposons de réaliser une visite de chantier chez certains journalistes, dont nous tairons ici les noms mais dont le pseudo est la Marmotte/taupe).

Fort de ces études, ils ont mis au point la perfo-reboucheuse " New girls ", un merveilleux petit outil, couleur pastel, de moins de 2 kilos ! la rédaction est formelle.. malgré les risques encourus et l'ayant testé, nous pouvons affirmer que cet appareil est simplement fabuleux ! Décliné dans une superbe gamme de coloris, allant du rose " Barbie " au bleu " Ken ", un chargement électrique qui s'adapte avec la recharge du téléphone portable, la possibilité de 3 musiques pour le bruit de fond, cette petite machine non seulement fait des trous de toutes tailles, mais est aussi capable, par un ingénieux système, de les reboucher !!

Ainsi, un petit réservoir à la base de sa poignée, récupère la poussière de plâtre et de matière et par un ingénieux système breveté reconstitue le trou. Ainsi en une après midi, une femme d'âge moyen et d'aptitude relative, peut poser et déposer 25 fois le canevas de Maman dans toute la salle à manger, 17 fois l'étagère du nouveau dressing, 33 fois le portemanteau en forme de grenouille derrière la porte de la chambre du petit dernier et 7 fois le porte-savon en pâte à sel, fait à la maternelle pour la fête des mères, par le même petit dernier !