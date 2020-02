Le phénomène du cocooning, des 35 h, des hommes qui ont plus de temps pour le football et des femmes qui se mettent donc au bricolage ont entraîné une révolution dans l’outillage portatif. Est-ce pour répondre à un besoin social que DOSH & BECKERTOOLS a crée cet outil et devient-on pour autant doué pour cela ?