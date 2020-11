"Moi quand je serai grande, je veux une planète toute propre" ! C'est dans cette esprit que les 24 et 25 septembre 2004, DE DIETRICH organise, en partenariat avec les installateurs de la marque, les journées Portes Ouvertes sur le thème "Les journées du confort durable De Dietrich". Une idée de plus à souligner, à encourager et à noter dans vos agendas !

d'accompagner le professionnel dans sa démarche commerciale en créant du trafic dans son point de vente (clients existants et clients potentiels),

de faciliter les démarches de l'installateur en mettant à sa disposition un ensemble d'outils parfaitement adaptés aux attentes du particulier,

de faire découvrir la nouvelle génération de chauffage proposée par la marque et les dernières innovations en matière d'écologie, d'économies d'énergie et de performances. Cette opération nationale, qui réunit les installateurs de la marque, à travers toute la France, a plusieurs objectifs : Pour promouvoir cette opération et soutenir les installateurs participants, de nombreux moyens ont été mis en œuvre par la marque, notamment : le lancement d'une campagne publicitaire dans 2 grands titres de la presse télévision : TV hebdo et TV magazine. Cette campagne permettra d'annoncer l'opération dans 57 quotidiens régionaux et de sensibiliser plus de 22 millions de lecteurs,

l'annonce, sur le site Internet de l'opération et la mise à disposition de la liste des installateurs participants à l'opération,

la mise à disposition : d'un kit de communication pour permettre aux installateurs de personnaliser leurs communications et faire de la publicité dans la presse locale, d'un mailing invitation personnalisable à l'adresse de l'installateur, d'outils pour animer et valoriser le point de vente : signalétique (bâche, fléchettes…), PLV, affichettes, documentations, guirlandes… ainsi qu'un kit de jeu pour sensibiliser les particuliers. Ces derniers auront ainsi la possibilité de gagner des bons d'achat de 300 € ou des cadeaux sur le thème de l'écologie.

Avec cette opération, DE DIETRICH s'affiche comme un partenaire dynamique en proposant une synergie de communication nationale destinée à accompagner le professionnel dans ses démarches commerciales et stimuler ses ventes.

