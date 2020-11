EDF Entreprises a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 9001 - 2000 pour son activité de "commercialisation de l'énergie et des services associés pour la clientèle Entreprises". Cette certification délivrée par l'AFAQ constitue pour EDF Entreprises la preuve de son engagement envers ses clients (grandes entreprises, PME-PMI).

L'obtention de la norme internationale ISO 9001 version 2000 garantit l'efficacité d'un système qualité qui prend en compte les exigences des clients dans les activités d'une entreprise pour améliorer en permanence leur satisfaction.

L'audit de renouvellement de la certification ISO 9001 a été réalisé dans les entités régionales et nationales d'EDF Entreprises. Les auditeurs de l'AFAQ n'ont ainsi relevé aucun écart par rapport à la norme. Ils ont constaté les progrès accomplis en moins d'un an, notamment sur :

- la maîtrise des processus cœur de métier,

- la richesse, la variété et l'exploitation de l'écoute client,

- l'engagement du management,

- la gestion des ressources et des compétences,

- le déploiement de la fonction qualité…

L'obtention de la certification ISO 9001 version 2000 est le résultat de la mobilisation des équipes d'EDF Entreprises. Ces dernières se sont d'ores et déjà fixées un nouveau challenge avec l'intégration des services destinés aux collectivités locales. Cette amélioration continue de la qualité des produits et des services conduit chaque jour à renforcer la compétivité d'EDF Entreprises.