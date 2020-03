Edilteco France, filiale du groupe italien Edilteco, vient d’obtenir l'Évaluation Technique Européenne (ETE-18/1111). Cette certification délivrée à l’enduit Protherm Light, supplante la conformité de l’EN 13381. Cet enduit de protection au feu devient ainsi le plus certifié du marché français et européen.

La société Edilteco France, en créant sa gamme d’enduit “Protherm Light”, résistante au feu, obtenait la certification EN 13381. Plus récemment, elle a été certifiée par l'agrément européen ETE (Évaluation Technique Européenne) 18/1111, faisant de cet enduit le plus certifié du marché européen.



Protherm Light, protection au feu

Protherm Light est un enduit pré-mélangé, léger et thermo-isolant, conçu pour la protection au feu des éléments de construction porteurs :

Produits ignifuges au feu comme membrane de protection horizontale ;

Produits ignifuges pour protéger les éléments porteurs en acier ;

Produits ignifuges pour protéger les éléments porteurs en béton ;

Produits ignifuges pour protéger les éléments porteurs en béton plat type sandwich.

La haute résistance au feu n’est pas le seul avantage développé par Edilteco. Protherm Light offre une résistance mécanique de 0,97 N/mm à la compression et une bonne isolation thermique (0,079 W/mK) pour un séchage rapide.

Ces aspects techniques font que cet enduit est plus susceptible d’être utilisé dans les lieux public comme les aéroports, les hôpitaux et les écoles.



Avec cette nouvelle certification conforme aux normes européennes, Edilteco a pu effectuer une Déclaration des Performances (DoP) et apposer le marquage CE. Véritable passeport pour l’exportation et l’expansion de Protherm Light sur le marché européen. Edilteco devient ainsi plus compétitif.



Cependant, l’agrément européen soumet l’entreprise à “des dispositions de contrôle de production supervisées et propres à ce niveau de certification”, afin d’assurer la performance du produit dans la durée.

D.T.

Photo de une : ©Edilteco France