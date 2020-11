L' APFV regroupe la plupart des fabricants de films pour vitrages et leurs représentants ainsi que des installateurs dont le but est de faire connaître et reconnaître cette technique et ce métier. Membres partenaires de la FFPV ( Fédération Française des Professionnels du Verre ) ils défendoent des valeurs regroupées dans une charte de qualité et un code de déontologie .

la sécurité

la protection solaire

la protection contre l'éblouissement

la décoration

la protection de l'intimité

la protection contre les graffitis

la protection contre les rayons UV Il sont de plus engagés dans un processus de normalisation européenne afin de codifier avec leurs homologues étrangers, les différentes fonctions couvertes par le film , à savoir : Ils interviennent dans les secteurs du bâtiment et de l'automobile , et sont généralement les partenaires des architectes, décorateurs, maîtres d'ouvrages et économistes du bâtiment, etc Leur vocation est pour partie d'améliorer les conditions de travail et de vie dans les bureaux, habitations, vérandas, véhicules, etc .en supprimant l'effet de serre produit par le rayonnement infrarouge au travers des surfaces vitrées. La sécurité est un autre aspect de leur métier, face aux agressions de toutes sortes de la vie moderne où la lutte contre la délinquance, le terrorisme et le vandalisme sont devenus le lot quotidien de nombreuses professions . L'Association a son siège au 10 rue du débarcadère à Paris 75017



