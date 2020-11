Le Groupe de réflexion sur la sécurité électrique

dans le logement (Gresel) a lancé jeudi une campagne d'information sur les

risques des installations électriques vétustes, notamment dans les 7 millions

de logements présentant des risques recensés en France.

"En France, sur 16 millions de logements de plus de trente ans, 7 millions sont équipés d'une installation électrique présentant des risques, et 2,3 millions sont même considérées comme très dangereuses", selon le Gresel, qui estime cette proportion "alarmante". Ces installations dépassées seraient la cause de près d'un tiers des incendies domestiques, qui font chaque année 10.000 victimes, dont 400 décès, selon les statistiques fournies par le Gresel.

Les électrocutions, sont responsables chaque année de la mort d'environ 90 personnes. Mises à la terre non conformes, salles de bains équipées de matériels interdits, prises électriques en nombre insuffisant entraînant une surcharge de connexions, les causes de danger sont multiples dans le logement français, où la mise à la terre, par exemple, n'est obligatoire que depuis 1972. Le vieillissement normal des installations est aussi en cause. Parmi ces logements dangereux, environ 50% sont occupés par des locataires, du moins dans les grandes agglomérations, a précisé à l'AFP Daniel Foundoulis, secrétaire national à la consommation du Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal), membre du Gresel.

Au cours de sa campagne le Gresel diffusera 50.000 brochures, des informations auprès des médias et mettra en ligne une plate-forme internet d'information. Le Gresel se livrera en outre à une action de lobbying auprès des pouvoirs publics, notamment pour l'instauration d'un diagnostic électrique obligatoire lors de la vente d'un logement ancien.

"Notre but est de rendre le diagnostic obligatoire en cas de mutation, comme pour l'amiante ou le plomb, et que l'acheteur sache si l'installation est dangereuse ou pas", a déclaré M. Foundoulis. "C'est une mesure qui ne coûtera pas un sou au gouvernement", a-t-il ajouté, en précisant que "le problème, c'est que nous ne sommes pas suivi par les assurances parce que la branche incendie est bénéficiaire".

"Nous souhaitons par ailleurs que ce soit Promotélec, donc une association à but non lucratif, qui soit chargée d'effectuer des diagnostics désintéressés", a-t-il ajouté. Promotélec est l'Association pour la promotion de la sécurité et du confort électriques dans le bâtiment. Créée en 1962, elle regroupe EDF, des professionnels de la filière et des représentants de consommateurs. Le groupement entend aussi sensibiliser le public, qui n'appréhende pas l'ampleur des défauts de sécurité, selon le Gresel. "Des enquêtes menées par les organismes de promotion de la sécurité électrique ont révélé que la proportion des individus jugeant que leur installation électrique est sécurisée est l'inverse de celle indiquée par les professionnels", affirme le groupement.

Le Gresel, créé en octobre 2003, regroupe des associations de consommateurs (Conseil national des associations familiales laïques, Familles de France, Union nationale des associations familiales...) et des organismes professionnels de la filière (Comité de liaison des industries électriques de la construction).