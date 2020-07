Les tarifs réglementés de vente (TRV) désignent les tarifs fixés par l'État auxquels sont vendus le gaz et l'électricité. Ces tarifs s'appliquent aux fournisseurs historiques d'énergie et à certains fournisseurs locaux. Depuis 2016, dans le cadre de la transition énergétique, les pouvoirs publics ont supprimé ces tarifs pour les consommateurs dont la puissance souscrite était supérieure à 36 kVA.

À partir du 1er janvier 2021 pour l'électricité et du 30 novembre 2020 pour le gaz, la fin du tarif réglementé pour le gaz et l'électricité concernera les consommateurs professionnels. Cette mesure concernera les particuliers dès juillet 2023. Concrètement, cela signifie que toutes les entreprises de plus de 9 salariés et celles dont le chiffre d'affaires dépasse 2 millions d'euros vont devoir souscrire à un contrat en offre de marché pour, comme ceux proposés par Eni. Les TPE de moins de 9 salariés, les TPE dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et les immeubles d'habitation ne sont pas concernés.

Quelles conséquences pour les professionnels ?

Dès le 31 décembre 2020, toutes les entreprises concernées verront leur contrat d'électricité devenir caduc. Elles n'auront alors plus aucune garantie quant au tarif de l'électricité qu'elles consommeront (les tarifs des fournisseurs étant librement fixés par chacun). C'est à la fois un changement déstabilisant et une occasion intéressante pour réaliser des économies, puisqu'il sera possible de mettre en concurrence les différentes offres de fournisseurs pour trouver la plus intéressante.

Les éléments clefs pour bien vivre la transition

Pour bien vivre cette transition, vous devez déjà garder en tête une date importante, celle du 31 décembre 2020. Il faut en effet absolument que vous ayez choisi un nouveau fournisseur d'énergie et signé un nouveau contrat avant cette date. Pour cela, vous devez résilier votre contrat actuel, ce qui ne pourra pas entraîner de frais de résiliation de la part de votre fournisseur actuel.

Bon à savoir : la souscription d'un contrat auprès d'un nouveau fournisseur entraînera la résiliation automatique de votre précédent contrat, ce qui vous évitera d'avoir à subir une coupure d'électricité.

Attention : si vous êtes sur un site bénéficiant d'une option EJP, Éclairage Public ou Tempo et que vous n'êtes pas équipé d'un compteur Linky, il est possible qu'une intervention soit nécessaire pour adapter votre installation. Pensez à anticiper si c'est le cas.

Comment bien choisir votre nouveau fournisseur d'énergie?

Si vous choisissez de profiter de la fin des TRV pour trouver un fournisseur aux tarifs plus compétitifs, voici ce que vous devriez prendre en compte :