Quand les métiers du bâtiment deviennent de plus en plus consommateurs de réunions et de temps, la visioconférence offre une cure d’amaigrissement aux agendas congestionnés.

À l’instar des métiers du droit ou de la finance, les professions du bâtiment et des travaux publics génèrent en permanence des réunions. Ces échanges coûtent souvent très cher, en temps et en énergie. S’il est établi que les rencontres physiques sont indissociables de certaines opérations au caractère délicat ou stratégique, nombre de réunions seraient cependant tout aussi performantes si elles permettaient aux intervenants de se rencontrer à distance. Dans de tels cas, l’économie de temps, de fatigue et d’énergie se traduit immédiatement en gains financiers. La visioconférence apporte une réponse désormais parfaitement adaptée. À partir d’un investissement modeste (de 10 à 20 000 F), constitué d’un ordinateur et d’une caméra (webcam) dédiés à cet exercice, les réunions à distance deviennent un exercice banal. Bien entendu, cet équipement est nécessaire sur les deux sites. Les grandes entreprises ont pour la plupart adopté cette pratique. Elles attribuent généralement à ces rencontres une pièce spécifique, car les participants doivent tous faire face à l’ordinateur, au micro et à la caméra. À l’usage, les habitués de la visioconférence reconnaissent que cette forme de réunion est très efficace. Mieux préparés par les participants, les échanges sont en effet plus denses, plus concrets. De ce fait, leurs durées dépassent rarement 1 heure ou 2. De surcroît, pour éviter la cacophonie, chacun doit parler à son tour. Il en découle une meilleure écoute, un respect du temps de parole et une pensée mieux exprimée. Les visioconférences n’ont cependant rien de commun avec les conversations téléphoniques à plusieurs. L’image garde un rôle de première importance et, si la convivialité n’est pas aussi forte que lors des rencontres physiques, la personnalité et la présence de chacun garde un réel relief. L’arrière plan est aussi l’occasion de donner une bonne image de l’entreprise. Si l’un des deux sites n’est pas équipé, il est généralement possible dans les villes moyennes de faire appel un loueur qui fournit la salle et le matériel. Tous les distributeurs de matériel informatique offrent aujourd’hui des équipements fiables pour adopter la visioconférence.

