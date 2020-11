Equip'baie et Métal Expo du 16 au 19 novembre 2004

La communication écrite autour du salon et les diverses tables rondes organisées sur le Forum seront l’occasion de présenter aux professionnels les grands sujets d’actualité. L’un des grands thèmes de communication développés autour du salon sera celui de l’évolution de la baie et de ses équipements au sein de la façade. Autre nouveauté en termes de communication : l’architecture d’intérieur et la décoration.

Comment mieux concilier les exigences de lumière, d'économie d'énergie, de confort thermique d'été, de sécurité et de confort d'utilisation ? Dans un contexte de développement de la notion de bâtiment intelligent, il est probable que l'évolution attendue de la réglementation thermique conduise au développement de nouvelles solutions techniques. Ce thème sera l'un des points forts du Forum à l'occasion de deux tables rondes, l'une consacrée à l'habitat et l'autre aux bâtiments tertiaires. Autre nouveauté en termes de communication : l'architecture d'intérieur et la décoration. La plus forte présence de fabricants de stores intérieurs s'ajoute aux souhaits de la FFPV de communiquer sur le verre décoratif, mais aussi au développement de produits métalliques de décoration présents à METAL EXPO. Cette évolution conduit le salon à développer sa communication vers les professionnels de l'architecture d'intérieur et de la décoration. Le thème des portes automatiques piétonnes n'est pas nouveau mais EQUIP'BAIE voit une forte progression du nombre d'exposants, liée au développement des marchés. Réunis au sein du SNFPSA, les fabricants ont travaillé à l'organisation d'une table ronde qui se tiendra sur le Forum. La note ci-jointe, présente les grandes lignes de la communication. La rénovation des fenêtres reste un thème central pour EQUIP'BAIE. Le marché a connu une progression, en partie grâce au développement des réseaux de distribution et de pose. La CLEF, Commission de Liaison des Entreprises fabriquant des Fenêtres, a préparé une table ronde, qui abordera le sujet sous trois angles : le marché, la qualité de la ventilation, les incitations financières. Le Forum, d'accès gratuit, sera l'aboutissement d'un travail préparatoire avec les organisations professionnelles partenaires, permettant de coller à l'actualité des marchés couverts par EQUIP'BAIE et METAL EXPO. Le Forum se tiendra dans la partie centrale du hall d'exposition, à côté du service de presse : Le programme du Forum Mardi 16 novembre : 14h : Portes industrielles, commerciales et de garage : les nouvelles responsabilités des entreprises - Table ronde organisée par le SNFPSA

Christian REY – Animateur du groupe spécialisé de normalisation européenne

Jacques TARRAL – SOCOTEC 15h30 : Habiter Acier : Systèmes, performances, développement du marché des structures métalliques dans le résidentiel

Thierry BRAINE-BONNAIRE – Innovation Manager ARCELOR BCS 16h30 : Pieds au plancher, l'offre Global Floors - Construire et réhabiliter avec les planchers collaborants

Pierre ENGEL – Ingénieur-Conseil ARCELOR BCS Mercredi 17 novembre 11h : Verre et façade : Le Centre Nautique de Saint-Dizier

Jean-Pierre VIDAL – BVL Architecture

Philippe GRELL – PILKINGTON 14h : Verre et façade : Le Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg

Claude VASCONI – Architecte

Xavier COURBOIN – KAWNEER France 14h45 : Verre et feu, de nouvelles solutions esthétiques : Le Palais de Justice de Grenoble

Claude VASCONI – Architecte

Gilles DELPIERRE - GLAVERBEL 16h00 : L'acier, dans tous ses états… de surfaces

Pierrette DUCHEINE – MECACHIM

Luc LEGRAND – LEGRAND SGM

Association Française des Thermolaqueurs Acier 17h00 : L'arrivée des parkings aériens métalliques en France - Technologies, avantages et nouvelles ouvertures de marchés

Philippe MARCON – Development Manager France ARCELOR BCS Jeudi 18 novembre 11h : Le développement des surfaces vitrées dans l'habitat : vivre mieux et consommer moins !

Table ronde organisée par le SNFA et le SNFPSA, sous le parrainage de l'ADEME

Animation : Samira KHERROUF – ADEME

André POUGET – BET André Pouget

Laurent DAVID – Département Eclairage et Colorimétrie du CSTB 14h : Le développement des surfaces vitrées dans les bâtiments tertiaires : vivre mieux et consommer moins !

Table ronde organisée par le SNFA et le SNFPSA, sous le parrainage de l'ADEME

Animation : Samira KHERROUF – ADEME

• Influence de la surface vitrée dans le bilan énergétique

Bureau d'études Tribu

• Les bénéfices de la surface vitrée sur le plan ergonomique

Mme Dominique PICARD – OPPBTP

• Le contrôle solaire 15h30 : La porte automatique piétonne : quels développements pour un produit moderne et intelligent ?

Table ronde organisée par le SNFPSA

Bernard GUILLAUME – Animateur du Groupement des Portes Automatiques Piétonnes du SNFPSA – PORTALP

Frédéric CATHERINE – GEZE

Emmanuel ELALOUF – Société ARMAND THIERY Vendredi 19 novembre 11h : La rénovation des fenêtres : qualité et développement du marché

Table ronde organisée par la Commission de Liaison des Entreprises Fabriquant des Fenêtres (CLEF)

• Le marché

Alain DUCLOUX – Président de la CLEF

François SABATIER – Directeur de Batim'Etudes

• La ventilation

Jean FAVIER – Directeur commercial ALDES

• Les incitations de l'Etat

Eric LAGANDRÉ – Direction Technique de l'ANAH 14h : En réhabilitation, les vitrages à isolation renforcée s'imposent en tant que solutions efficaces et rentables

Fabien GANTOIS – Groupement VIR Du 16 au 19 novembre prochains PARIS EXPO – Porte de Versailles accueillera les deux salons EQUIP'BAIE et METAL EXPO. EQUIP'BAIE est le salon de toutes les baies du Bâtiment et de tous leurs équipements : fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, stores extérieurs et intérieurs, fermetures, motorisation, quincaillerie, serrurerie… METAL EXPO est le salon du Métal dans la construction : métallerie, menuiserie métallique, agencement-décoration, ferronnerie, sécurité… Pendant 4 jours, plus de 30.000 professionnels se donnent rendez-vous à Paris pour rencontrer les 600 exposants des 2 salons et découvrir leurs nouveautés.

