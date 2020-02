Jusque-là marginales dans les cursus du BTP, les formations à la gestion, la maintenance ou la restauration des bâtiments, entrent peu à peu dans les spécialités les plus demandées.

Certains pôles de formation ont su développer des formations que le marché aujourd’hui réclame avec force. Il en est ainsi de la filière consacrée à la gestion technique et sécuritaire des bâtiments, crée par l’université Angers. Cette filière baptisée " ingénierie en maintenance immobilière et sécurité " propose des formations allant de bac +2 à bac +5. Les techniciens formés sont dotés d’une compétence large : de la maintenance technique (bac +2 à 3), à la gestion des budgets, au niveau du DESS. À ce stade, les choix professionnels sont variés. Ils vont de la gestion des risques aux problématiques environnementales associées à la gestion et la maintenance des patrimoines immobiliers. Ces filières jusque-là marginales sont en passe de se multiplier au sein d’autres centres de formations. Les spécialistes de ces questions, contingentés jusqu’à présent dans les secteurs hospitaliers ou les offices HLM, sont désormais très recherchés par les investisseurs institutionnels comme les banques, les assurances, les prestataires de service en maintenance immobilière, voire les grandes entreprises tertiaires ou industrielles. Dans le même esprit, l’école des Mines de Douai ouvre en septembre des stages de formation essentiellement tournés vers la gestion technique et la maintenance des ouvrages d’art et du patrimoine culturel. Là aussi, les évaluations et les décisions deviennent affaires de spécialistes. Ces formations constituent donc le creuset de nouveaux métiers très spécialisés et particulièrement riches au sein du BTP et pour lesquels les candidats sont encore trop peu nombreux.

Redacteur