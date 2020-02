Qui définit les règles ? Entre la norme, l’avis et la loi où commence l’obligation et où finit le volontariat ? En 90 pages bien faites, le CSTB présente un antidote radical aux "maillons faibles" du BTP

"Les règles de la construction, mieux les connaître pour mieux les appliquer". Quand on connaît l’étendue des textes qui régissent le BTP, on imagine d’emblée que derrière un tel titre se dissimule une documentation colossale, digne des plus volumineuses encyclopédies. Loin de cette image, le CSTB vient de réaliser un excellent ouvrage qui en 90 pages apporte une information claire et complète sur la nature et le rôle des textes qui encadrent le bâtiment. Sans jamais adopter la sémantique législative, ce guide délivre les indispensables clefs nécessaires à la bonne appréhension des règles et de leurs applications. Des aspects les plus courants (les normes, les avis techniques, les appréciations techniques) au cadre sophistiqué de la réglementation européenne, cette mini-bible des textes trace ainsi, avec une grande clarté, la hiérarchie des règles et des obligations qui encadrent le travail quotidien de l’entrepreneur. Comment lire une norme ou interpréter une directive ? où s’arrêtent les obligations et où commence le volontariat dans les domaines normatifs ou qualitatifs ? quel rôle joue l’espace européen dans la détermination des réglementations ? quelles sont les règles de calculs reconnues ? Autant de questions dont les réponses sont, chez chacun, plus souvent supposées que connues et auxquelles cet ouvrage apporte des explications précises.

Au- delà des endémiques abréviations qui parasitent la connaissance, on découvre par une lecture presque ludique, la genèse des règles et de leur place dans la filière de la construction. Doté d’une illustration aussi "naïve" que sympathique de Florence Souverain, l’ouvrage du CSTB a bénéficié de la contribution de Renée Grégoire, spécialiste unanimement reconnu de la réglementation du bâtiment, qui fut durant vingt ans responsable du Reef (Recueil des règles techniques de la construction du CSTB). Ce guide, loin d’être réservé aux seuls professionnels, apportera aussi aux simples lecteurs, curieux de l’origine des sigles, des textes et des organes de décisions qui façonnent notre société dans le domaine de la construction, un éclairage très enrichissant. Un contenu d’autant plus riche qu’il est bâtit sur une écriture accessible et une présentation agréable pour ne pas dire plaisante. La savoureuse originalité de cet ouvrage, en parfaite rupture avec les habituels poncifs du genre, mérite d’être reconnue et copiée. Cerise sur cet anti "mille feuilles", le guide pratique "des règles de construction" est proposé par le CSTB au prix de 18 euros. Un prix qui ne vaut vraiment pas la peine de rester dans l’ignorance.

Les règles de la construction. Mieux les connaître pour mieux les appliquer Éditeur CSTB, tel 01 64 68 84 36 et www.cstb.fr

