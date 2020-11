L'enquête réalisée par Ipsos pour National Geographic montre que les Français sont aujourd'hui bien informés du problème du réchauffement de la planète. Ils connaissent, dans une grande majorité, les causes de l'effet de serre, et se déclarent prêts à se mobiliser pour lutter contre. Reste à savoir quand.

Près de huit Français sur dix savent que l'effet de serre est "lié à des émissions de gaz qui proviennent de l'activité humaine". Ils admettent aussi, dans 58% des cas, que la diminution des rejets passera d'abord par "un changement des comportements de chacun" plutôt que par "des mesures gouvernementales" (26%).

Ces résultats témoignent d'une prise de conscience de la gravité du problème, et peut-être aussi du manque de confiance dans l'efficacité de l'action gouvernementale pour traiter cette question. Dans une très large majorité, les Français se déclarent donc dès aujourd'hui prêts à "ne pas laisser en veille leurs appareils électriques" (93%), à "conduire sur autoroute à 120km/h plutôt qu'à 130" (84%), à "ne pas utiliser de climatisation" (79%), à "recourir exclusivement au transport en commun ou au covoiturage pour se rendre au travail" (79%), à choisir comme nouvelle voiture "un modèle non polluant" (86%), et même à "remplacer leur installation de chauffage classique par une installation solaire" (81%).

A la question "Seriez-vous prêts dès maintenant à remplacer votre installation de chauffage classique par une installation solaire", ils sont 38 % à répondre "Oui, tout à fait" et 42 % "Oui, pourquoi pas". Ils sont 18 % à répondre "Non, jamais" et 1 % ne se prononcent pas.

L'enquête montre toutefois qu'il existe encore un décalage important entre les bonnes intentions affichées et la réalité des efforts qu'ils sont prêts à consentir. Si environ huit personnes sur dix se disent prêtes à appliquer les mesures que National Geographic leur a proposées, beaucoup nuancent leur acceptation d'un "pourquoi pas".

Finalement, seule la mesure la moins contraignante (ne pas laisser en veille les appareils électriques) suscite l'approbation sans réserve d'une large majorité des personnes interrogées.

La diminution de la vitesse maximale sur autoroute de 10 km/h est en revanche diversement appréciée (72% des femmes sont vraiment prêtes à l'appliquer contre 51% des hommes) et moins d'un Français sur deux se déclare "tout à fait" prêt à mettre en oeuvre les autres mesures testées. Les réticences augmentent encore avec le coût financier des actions envisagées, mais la conscience écologique existe bel et bien dans l'opinion.

Dans cette lignée, l'ADEME adopte un nouveau régime d'aide pour le solaire.

Le conseil d'administration de l'Ademe a modifié fin novembre le régime d'aide aux énergies renouvelables, avec comme élément le plus marquant, le remplacement des aides aux particuliers pour les chauffe-eau solaires par un crédit d'impôt de 40 %. Ce crédit d'impôt sera également applicable aux installations photovoltaïques.

Electricité solaire sur réseau (photovoltaïque): L'aide maximale sera de 1 €/Wc au lieu de 4,6 €/Wc (et même 6,1 €/Wc dans le cas de systèmes sécurisés). Les aides ne seront plus automatiques et une priorité sera donnée aux « opérations exemplaires groupées ».

Pour les applications collectives, sélectionnées sur appels d'offres régionaux et dans le cadre de partenariat avec les collectivités territoriales, le niveau d'aide est ramené à 2,8 €/Wc (au lieu de 4,6 €/Wc) dans la configuration et à 4 €/Wc lorsqu'il y a stockage d'énergie (au lieu de 6,1€/Wc).

Pour les projets de plus de 15 kWc, l'intégration architecturale sera requise et ils devront être agréés par une commission nationale.

Solaire thermique : Si le crédit d'impôt ne s'applique pas, une aide ADEME sera accordée avec un plafond de 500 € par chauffe-eau individuel (en excluant les résidences secondaires). Et de 2 500 € par système solaire combiné en maison individuelle.

Pour le solaire thermique collectif l'aide maximale apportée par l'ADEME passe de 400 € à 350 €/m2 de capteur solaire.

Pour les opérations de démonstration, l'aide Ademe pourra atteindre 40 % pour les énergies renouvelables. C'est le cas en particulier pour le froid solaire thermodynamique et photovoltaïque connecté au réseau.

Enfin pour les opérations exemplaires (production d'eau chaude solaire et chauffage solaire) l'aide pourra atteindre 20 et même 30 % en fonction de l'intérêt du projet.

Enfin les députés aussi

Les députés ont définitivement adopté un crédit d'impôt pour les énergies renouvelables. Celui-ci représentera 40 % du montant de l'investissement qui sera plafonné à 16.000 € pour un couple. Ce montant est majoré de 400 € par personne à charge, 500 € pour le deuxième enfant et 600 € à partir du 3eme.

Un arrêté du ministre chargé du budget, attendu pour la mi-janvier, fixera les conditions techniques et la liste des équipements éligibles. D'autre part l'Assemblée nationale à inscrit à l'ordre du jour du mois de février de la session ordinaire, l'examen en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie qui comporte de très nombreuses dispositions relatives aux énergies renouvelables.

Pour tout savoir sur le solaire