Si les déchets des particuliers sont recyclés sur la quasi-totalité du territoire, ceux des professionnels, en particulier du BTP, posent encore des problèmes malgré de nombreux plans et initiatives.

Les déchets de chantier ne doivent théoriquement plus terminer en vrac dans les décharges municipales. Une circulaire interministérielle du 15 février 2000 avait déjà demandé aux préfets et aux directeurs départementaux de l'Equipement de mettre en place des structures de négociations, département par département, pour résoudre la gestion des déchets de chantier. Ces plans devaient aboutir au plus tard en août 2001. Il en va tout autrement dans les faits. Autre mesure venue à échéance en juillet 2002 : l'interdiction du dépôt de déchets dits "non-ultimes" en décharge et la fermeture des décharges non autorisées. Le retard pris est d'autant plus pénalisant que la gestion des déchets coûte de plus en plus cher aux communes. Il s'explique cependant par la réticence des maires, décideurs en matière d'implantation d'une déchetterie professionnelle ou d'une décharge de matériaux inertes (de classe 3), à imposer un tel équipement à leurs administrés. La révision en cours des plans locaux d'urbanisme (PLU) pourrait libérer des sites et permettre de les affecter au tri ou au transit de déchets.



De nouveaux matériaux nés du recyclage



Il faudra néanmoins faire de gros efforts sur la réduction des volumes de déchets produits et sur le recyclage. En ce qui concerne la réduction, des expériences sont menées depuis une dizaine d'années, surtout par les grands noms de la construction, qui ont établi des bonnes pratiques. Il s'agit maintenant de les diffuser aux PME du secteur. Les initiatives dans le domaine du recyclage sont nombreuses. Elles sont du fait de certains laboratoires (ceux des Ponts et Chaussées ou de l'Ademe) et de la Fédération française du bâtiment. Celle-ci a instauré un partenariat avec la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) pour aider le secteur de la construction à trouver des solutions pour les déchets de chantier. Dans un premier temps, il s'agira de s'orienter vers les filières existantes. On évoque cependant aussi la création de nouveaux matériaux, de nouveaux produits à partir de cette matière première secondaire. Là réside certainement la solution la plus originale aux problèmes posés par les déchets du BTP.

