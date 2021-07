Rénovation énergétique : Cap Rénov Aides recense plus de 3 000 aides financières

Proposé par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) et ses certaines de ses enseignes (Point.P, Cedeo), le simulateur de performances énergétiques Cap Rénov+ évolue en 2021 avec Cap Rénov Aides, recensant plus de 3 000 aides financières pour les travaux de rénovation énergétique.

Véritable atout pour aider les artisans dans leur quotidien, le simulateur Cap Rénov+ génère plus de 72 000 rapports par an, permettant notamment de saisir les opportunités de chantiers en lien avec la rénovation énergétique. En 2021, ce simulateur de performances énergétiques évolue avec Cap Rénov Aides. Grâce à ce dernier, plus de 3 200 aides financières seront recensées et mises à disposition des professionnels, complétant les fonctionnalités déjà disponibles dans Cap Rénov+. Le nouvel outil gère la compatibilité des aides entre elles ainsi que les écrêtements lors du cumul d’aides. Pour chaque aide, le calcul prend en compte le niveau de revenus des bénéficiaires et les éventuels plafonds.

Facile d’utilisation, Cap Rénov Aides apporte toutes les informations concernant les aides financières d’un projet. Le professionnel peut ainsi répondre rapidement à ses clients sur le coût global des travaux et le montant des aides dont ils peuvent bénéficier. « Un atout de poids quand il faut s’engager dans des travaux de rénovation ! », souligne SGDB.

Accessible sur tablette et sur ordinateur, l’application fonctionne sans internet au prix de 150 € HT directement sur le site www.cap-renov.fr. Une offre gratuite est proposée pour les membres de Génération Artisans de Point.P et de Cedeo Boost.

A noter qu’une mise à jour des aides nationales est faite au plus tard 15 jours après leur date de mise en application (sauf complexité particulière). De leur côté, les aides locales sont mises à jour tous les mois.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Cap Rénov+