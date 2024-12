Financement des aides à la rénovation énergétique : Homélior accompagne les artisans RGE du réseau helloArtisan et leurs clients dans leurs démarches administratives pour bénéficier des différentes aides

Respectivement spécialisés dans la rénovation de l’habitat et la rénovation énergétique, helloArtisan et Homélior créent en partenariat une offre de services dédiés aux artisans RGE du réseau helloArtisan : helloRenov’Énergétique. L’objectif de cette offre est d’accompagner les professionnels certifiés RGE du réseau helloArtisan dans leurs démarches administratives, le ciblage et le financement des aides à la rénovation énergétique. Les artisans ont ainsi toutes les cartes en main pour bénéficier des opportunités du marché de la rénovation énergétique.

Homélior facilite l’accès au marché de la rénovation énergétique pour les artisans RGE du réseau helloArtisan

Si le marché de la rénovation énergétique des logements a presque doublé en l’espace d’une quinzaine d’années (d’après l’ADEME), au point de dépasser les 30 milliards d’euros, les démarches administratives permettant d’aider les particuliers à bénéficier des aides MaPrimeRénov’ (MPR) et des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) restent fastidieuses.

Débloquer l’accès aux aides à la rénovation énergétique nécessite d’accompagner les professionnels certifiés RGE dans leurs démarches administratives et le financement des aides. En créant ce partenariat avec Homélior, helloArtisan souhaite permettre aux artisans de son réseau de bénéficier plus facilement des aides à la rénovation énergétique.

helloRenov’Énergétique, une solution pour accélérer et simplifier l’accès aux aides pour les artisans RGE du réseau HelloArtisan

L’offre helloRenov’Énergétique permet désormais aux artisans RGE du réseau helloArtisan de bénéficier de l’accès aux aides de financement de MaPrimeRénov’ et des CEE avec un seul point de contact chez Homélior, en étant déchargés des démarches administratives. Les artisans peuvent déduire le montant de ces aides directement sur leurs devis, et obtenir la prise en charge intégrale des aides de leurs clients.

La prise en charge des démarches administratives facilite l’accès aux aides pour les particuliers. De leur côté, les professionnels peuvent se concentrer sur leurs chantiers et optimiser leur taux de transformation en proposant un devis avec un reste à charge client déduit de toutes les aides.

« L’un des gros freins à la rénovation énergétique est la difficulté, pour les professionnels, de connaître les dispositifs liés aux différentes aides (CEE, MaPrimeRénov’), qui changent régulièrement. Homélior maîtrise parfaitement les parcours d’aide grâce à une veille constante, à la fois sur les aides publiques et les aides privées. Homélior et helloArtisan sont donc complémentaires dans leurs services. Ce partenariat va profiter à toute la chaîne de la rénovation énergétique. » Laurent Nataf, co-fondateur et président d’Homélior

« Grâce à ce partenariat, helloArtisan s’appuie désormais sur un acteur qui sait répondre à la double problématique qui s’impose à tous les artisans RGE du secteur de la performance énergétique : d’une part, faciliter leurs démarches administratives pour l’obtention des aides, et d’autre part, financer ces aides dans des délais très courts. Nous savons aujourd’hui répondre à cette exigence, grâce à un partenaire fiable, à la fois dans la mise en place du dossier et dans son financement. Nous avons conçu ensemble cette offre qui à pour objectif d’améliorer l’efficacité et la fluidité commerciale des professionnels certifiés RGE du réseau helloArtisan. Nous partageons avec Homélior de nombreuses valeurs communes et une ambition forte de servir au mieux les intérêts des professionnels de la rénovation énergétique et leur simplifier la tâche. » Nicolas Ricart, CEO de Batiweb Group

