Parce que l’habitat sain et écologique est un des parents pauvres des combats environnementaux, et qu’il est urgent de réagir, le magazine “La Maison écologique”, les associations “Bâtir Sain” et “CASEAT”, en partenariat avec l'association “Pégase-Périgord” et le “GIE Bio-construction.com”, ont décidé de se mobiliser et organisent, pour la première fois à Paris, un salon dédié à l’habitat sain et à la construction écologique qui s’appelle, tout simplement, "Bâtir Écologique". Le 3, 4 et 5 décembre 2004 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette.

Bâtir Écologique présentera aux décideurs et acteurs de la construction publique et privée, aux élus, aux particuliers aussi, la filière de la construction écologique : producteurs, distributeurs, artisans, architectes, organismes de formation, associations et institutionnels... tous fortement impliqués dans le domaine de la construction écologique (matériaux de construction, isolants, finitions, enduits, peintures écologiques, énergies renouvelables, électricité saine, récupération de l’eau ).

Au programme : 80 exposants, présentations de produits, espaces de démonstrations, conférences et tables rondes avec des professionnels reconnus du secteur.

Bâtir Écologique 2004 - 4 priorités

Convaincre que construire sain et écologique, c’est vital pour l'environnement et la santé. Démontrer que construire sain et écologique, c'est techniquement possible et financièrement accessible. Mettre en évidence les conditions indispensables au développement significatif de la construction écologique (évolution des mentalités et des comportements, adaptation de la réglementation des normes et des assurances, développement de la formation...). Faire partager la dimension bien-être, richesse humaine, architecturale et culturelle de la construction écologique.

Bâtir Écologique 2004 - pourquoi ?

Un constat édifiant (sources : CITEPA 2001) Le secteur du bâtiment est la deuxième source d'émission de gaz à effet de serre avec 25% du total des émissions de CO 2 , après les transports (28%) et avant l'industrie (22%), l'agriculture/sylviculture (12%) et les autres secteurs confondus (13%).

Il est en plus, et de très loin, le premier consommateur d’énergie (45,8%) devant l'industrie (27,7%) et le secteur des transports (23,9%). De 1990 à 2001, les émissions de CO 2 du secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) ont progressé de + 14%.

Des choix qui ne sont pas sans conséquence Quand on sait, par exemple, que :

une fenêtre en aluminium consomme 47 fois plus d’énergie qu’une fenêtre en bois local.

une maison bien conçue selon le standard suisse MINERGIE®-P ne consomme que 1,5L de fuel domestique au m 2 contre 20L pour une construction classique.

l’utilisation de bois exotiques accélère la déforestation et donc la destruction définitive de la biodiversité dans certaines régions du monde.

certains vernis, colles et peintures émettent des quantités importantes de composés organiques volatiles (COV) qui se stockent dans notre habitat et le polluent pendant plusieurs mois.

Une prise de conscience toute relative en France

Le grand public semble de plus en plus sensible aux questions écologiques et sanitaires dans l’habitat et quelques décideurs tentent de se mettre “à la page” ; pourtant, les réalisations pouvant être qualifiées d’écologiques sont encore marginales dans notre pays alors que nos voisins européens ont déjà pris quelques longueurs d’avance.

Ce qui, en France, est considéré comme vertueux, n’est rien d’autre qu’une évidence, voire une obligation chez eux. A Fribourg (Allemagne), les maisons, appartements et bureaux écologiques se comptent déjà par milliers. La ville de Malmö (Suède) inaugure un nouveau quartier 100% énergies renouvelables, “La Cité de Demain” (des bureaux pour 20 000 personnes et des logements pour 10 000 personnes) qui sera un modèle pour les pays nordiques. Et à Londres, le concept Zéro Énergie (émission de CO 2 nulle) prend corps dans la construction d’immeubles, à quelques kilomètres du centre ville.

Alors, n’est-il pas grand temps que la France rejoigne, elle aussi, cette dynamique pour Bâtir Écologique ?