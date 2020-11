Vous l'avez compris, on adore avant tout à la rédaction, sortir des chemins battus. Alors pourquoi pas, vous laisser la parole. Surtout sur un tel sujet. Car en terme d'énergie, et Dieu sait si on en dépense pour vous, on vous parle souvent d'économie et peut être pas assez de Solaire. C'est en tout les cas, la réaction d'un de nos lecteurs . Cette fois-ci, on se rattrappe par son "Manifeste" ... à prendre tel quel !

"L'énergie est au coeur de notre quotidien; les évènements mondiaux et leurs effets sur les prix, la promulgation de la future loi sur l'énergie vont avoir un important impact sur nos modes de consommations des différentes énergies à notre disposition. Or, tous les experts sont catégoriques, malgré l'important potentiel de ses zones ensoleillées et capacités industrielles, la France est en retard dans le développement de l'énergie solaire thermique (chauffage et climatisation; la production d'électricité photovoltaïque ne faisant pas l'objet de cette expression). Le débat n'est plus d'opposer les énergies dites renouvelables aux énergies de masse fournies par le nucléaire ou les énergies fossiles. Pour de nombreuses décennies, chacun a bien perçu que nous aurons besoin de ces productions de masse nécessaires ne serait ce qu'au maintien de l'équilibre des réseaux électriques les jours sans vent et sans soleil... Il est donc entendu que la France doit rapidement construire le réacteur nucléaire dit EPR. En effet, malgré toutes les qualités des critiques formulées, nos civilisations n'ont pas d'autres alternatives crédibles à l'horizon de cette fin de siècle, ce qui représente trois à quatre générations de chercheurs qui sauront découvrir de nouvelles sources d'énergies, soyons en assurés. Mais, ce constat ne peut demeurer suffisant; le pays a les moyens de s'engager dans la mise en oeuvre d'une démarche active de développement d'un mix énergétique pragmatique de par son réalisme économique… L'ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE présente de véritables atouts; nous devons et pouvons la domestiquer. Ce sera un travail de longue haleine, un chantier de plusieurs années dans le contexte énergétique tendu actuel. Encore faut il s'y engager et nous donner les moyens de nos ambitions. Cette expression apporte un éclairage sur la situation française... Le sujet de l'énergie solaire thermique mérite d'être clarifié, avec pédagogie. En effet, pour le citoyen " lambda ", l'énergie solaire thermique est trop souvent associée d'une part à la production d'électricité dans des conditions techniques complexes et d'autre part à l'idée de coûts de revient toujours onéreux. Pour le grand public, de nombreux élus, l'association - SOLEIL - EAU CHAUDE – CHAUFFAGE D'EAU SANITAIRE – CHAUFFAGE PARTIEL DE LOCAUX – CLIMATISATION - n'est pas immédiate. Il suffit de lire les articles de presse suite au débat à l'assemblée nationale pour mesurer combien le déficit de communication - compréhension est important. Les différents articles récents parus dans les médias de grande diffusion évoquent rarement l'énergie solaire THERMIQUE! Peu d'écrits évoquent le gisement énergétique moyen attaché à un habitat de 100 m². On évoque des m² de capteurs, des coûts, mais quasiment jamais le potentiel énergétique en unités légales lisibles et compréhensibles par le plus grand nombre. Pour un habitat individuel de 100 m², équipé de 8 m² de capteurs, le gisement annuel moyen s'élève à 7500 KWh environ pour le chauffage partiel de l'eau sanitaire et celui de la maison. Pour un bâtiment type salle des fêtes d'un village, hôtel, le potentiel annuel moyen est proportionnel à la surface de capteurs, qui, dans ce type d'ouvrages, peut être très importante. Les industries utilisant des fluides chauds sont très concernées par cette énergie; disposant d'importantes surfaces de toitures, des potentiels de 50 000 – 100 000 KWh sont courants… A ces gisements pourra s'ajouter, ultérieurement, le bénéfice de la climatisation solaire, tout aussi important… Il est nécessaire d'éclairer les acteurs - décideurs politico-économiques quant au sujet et son potentiel latent pour le pays. Les décideurs politiques et industriels doivent apprécier à leur juste place, de façon pragmatique, l'ensemble des facteurs générateurs soit de freins soit de dynamisme du sujet complexe débattu. C'est dans ce cadre que se situe la présente réflexion qui explicite les conditions du développement rapide d'une filière solaire thermique Française et ses conséquences dans : la réduction des consommations d'énergies traditionnelles et des émissions de gaz à effet de serre,

la réduction des dépenses financières des collectivités et des citoyens,

le développement de l'emploi dans des métiers nobles, porteurs de plus values sociales,

la mise en oeuvre d'une pédagogie active auprès des citoyens ayant besoin d'être guidés dans la maîtrise de l'énergie,

le rayonnement de la France qui apporterait une contribution efficace et exemplaire aux pays les moins riches. Réagir directement à ce "manifeste" ou en savoir plus

